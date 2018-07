Bývalý katalánsky premiér Puigdemont sa vrátil do Belgicka: Toto nie je koniec cesty, odkazuje

BRUSEL - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont sa v sobotu vrátil z Nemecka do Belgicka, kam sa uchýlil vlani na jeseň, aby sa vyhol vyšetrovaniu súvisiacemu s pokusmi svojej vlády o vyhlásenie nezávislosti Katalánska, ktoré španielska vláda považuje za protiústavné.

Puigdemont sa v sobotu ráno vrátil do Bruselu, kde ho privítal aj súčasný katalánsky premiér Quim Torra, ktorý špeciálne kvôli tomu vycestoval zo Španielska. Na následnej tlačovej konferencii v Bruseli Puigdemont prisľúbil, že bude pokračovať v obrane "spravodlivej veci katalánskeho národa".

"Toto nie je koniec cesty," uviedol Puigdemont podľa portálu RTBF a dodal, že zavíta "aj do najvzdialenejšieho kúta nášho kontinentu, aby bránil spravodlivú vec katalánskeho národa, demokraciu, slobodu a právo na sebaurčenie". Zdôraznil tiež, že jeho putovanie sa skončí až vtedy, keď budú oslobodení všetci katalánski "politickí väzni". Týmto termínom katalánski separatisti označujú členov bývalej Puigdemontovej vlády, ktorých španielska justícia vyšetruje vo väzbe.

Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys

Súd v meste Schleswig začiatkom júla povolil jeho vydanie v súvislosti s obvineniami zo sprenevery, nie však v prípade obvinení zo vzbury. To znamená, že ho v Španielsku mohli postaviť pred súd len pre podozrenia, že zneužil verejné fondy. Španielsko v reakcii na verdikt stiahlo voči politikovi európsky zatykač a nemecký súd o deň neskôr na to zase zareagoval formálnym ukončením procesu jeho vydania, čo mu umožnilo opustiť Nemecko.

Chce naspäť aj ministrov

Puigdemont dodal, že svojou misiou chce dosiahnuť, aby sa z exilu vrátili tí ministri jeho bývalej vlády, ktorí sa - podobne ako on - pred súdnym vyšetrovaním uchýlili do cudziny. Keď Španielsko vlani na jeseň vydalo na lídrov katalánskeho hnutia za nezávislosť zatykače, Madridom zosadený Puigdemont ušiel pred vyšetrovaním do Belgicka.

Na základe európskeho zatýkacie rozkazu, ktoré Španielsko vydalo na Puigdemonta pre obvinenie zo vzbury a sprenevery štátnych financií, bol však 25. marca zadržaný v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, keď sa autom vracal z Fínska do Belgicka. V Nemecku bol Puigdemont vzatý do predbežnej väzby, ale po zaplatení kaucie sa ocitol na slobode - nesmel však opustiť územie Nemecka a musel sa pravidelne hlásiť na polícii.

Vrchný krajinský súd (OLG) v nemeckom meste Schleswig na žiadosť generálnej prokuratúry v júli zrušil existujúci, ale medzičasom Španielskom stiahnutý európsky zatykač na Puigdemonta. Agentúra AP však upozornila, že ak Puigdemont vstúpi na španielske územie, hrozí mu zatknutie.

Obvinenia vznesené Španielskom voči Puigdemontovi a jeho najbližším spolupracovníkom súvisia s vlaňajším referendom katalánskej regionálnej vlády o nezávislosti od Španielska. Separatistami kontrolovaný regionálny parlament následne jednostranne vyhlásil nezávislosť. Vláda v Madride referendum o nezávislosti Katalánska odmietla s tým, že ústava hovorí o nedeliteľnosti krajiny.