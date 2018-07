Českí turisti prehovorili o hrôze na Elbe: Na nešťastníkoch chceli domáci ryžovať, nehorázne ponuky

Osemčlenná skupinka dôchodcov z Česka chcela toto leto zažiť naozajstné dobrodružstvo. S veľkými očakávaniami sa teda vybrali na cestu výletnou loďou s tým, že za dva týždne spoznajú talianske ostrovy Elba, Sardíniu a francúzsku Korziku.

Účastník zájazdu Ladislav Sýkora (79) pre Blesk.cz povedal, že z talianskeho prístavu vyrazili v piatok 13. júla. „Dorazili sme do Florencie, kde sme nechali auto a nalodili sme sa na jachtu,“ spomína s tým, že prvé dva dni mali krásne naozaj počasie.

Ladislav Sýkora (79) Zdroj: Reprofoto/TnNova

V tretí deň dovolenky zažili peklo

„V pondelok večer prišla búrka. Keďže sme sa v prístave Marina di Campo nemohli schovať, plavili sme sa do zátoky vedľa. Trikrát sme prekotvovali, aby sme neohrozili ostatné lode, ale v kritickej chvíli zlyhal motor,“ doplnila Miloslava Matulová (66), ktorá vysvetlila, že v tom čase boli na mori trojmetrové vlny. „Kýl lode uviazol medzi kameňmi na dne. Vlny a vietor s nami hádzali z jednej strany na druhú, kto to nezažil, nepochopí.“

Zdroj: Reprofoto/TnNova

Na vyslobodenie lode čakali márne

Miloslava povedala, že ostatné lode im zavolali pomoc. „Štyroch z nás pred polnocou odviezli do mariny, kde ich nechali. Celú noc tak chodili po meste. My sme zostali na lodi. Pokúšali sa s nami cuknúť, aby sa loď uvoľnila, ale v tých vlnách to nešlo,“ priblížila dôchodkyňa.

Pomôcť im chcelo aj iné české plavidlo, no talianske úrady to zakázali, pretože hrozilo, že by sa mohla preraziť nádrž a nafta z lode by znečistila vodu.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

„Trikrát nás za ten týždeň nechali spracovať plán záchrany, ktorý sme posielali aj na ambasádu, kde pomohli s prekladom,“ pokračovala Miloslava, ktorá spomenula, že nakoniec z toho nič nebolo. Keď sa im minuli zásoby jedla, boli nútení chodiť cez kopce, pretože k pláži sa nedalo dostať autom.

Na pláži prespávali osem dní. „V utorok večer bola loď vyslobodená a v stredu pokračovala na kontrolu do ďalšieho prístavu,“ informovala hovorkyňa českého ministerstva zahraničia Irena Valentová. Česká dôchodkyňa Matulová však vyvrátila predošlé vyjadrenie ministerstva, že talianska strana im dvakrát vybavila ubytovanie, ktoré oni odmietli. „Žiadne ubytovanie nám neponúkali, keby som mohla spať v posteli, tak tam pôjdem radšej než na pláž,“ zdôraznila Miroslava.

Miloslava Matulová (66) Zdroj: Reprofoto/TnNova

Na bezmocných turistoch chcel každý zarobiť

Miroslava spomenula aj to, že keď miestni videli, že sú bezmocní, chceli na nich len zarobiť. „Jedna pani tam mala karavany, ale za ubytovanie si pýtala hroznú sumu. Ďalší nám ponúkal nabietie všetkých batérií, ale za jednu chcel 300 eur,“ krúti hlavou turistka. Stroskotaným Čechom nakoniec pomohli Taliani, ktorí im aspoň prepravili veci do prístavu.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

Nikto im vraj nepovedal, že to bola skúšobná plavba

Od tretieho dňa dovolenky teda spali na pláži. V poslednú noc ich stihla búrka. „Síce sme mali plachtu, ale vietor bol taký silný, že sa voda dostala všade,“ dodala česká turistka, ktorá vyhlásila, že po tomto zážitku už nikdy nikam nepôjde a z reakcie majiteľa lode boli poriadne zaskočení. „Majiteľ lode nám ešte vyčítal, že čo chceme, že to bola skúšobná plavba. Ale to nám dopredu nikto nepovedal,“ dodala.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

Dovolenka hrôzy za 4 tisíc

Za plavbu každý dôchodca zaplatil 4-tisíc českých korún, čo je v prepočte cca 155 eur. Jedlo a dopravu do talianskeho prístavu si zabezpečovali sami.

Turisti si zaplatili plavbu loďou u súkromného majiteľa, ktorý neponúkal žiadne záruky, ako to robia cestovné kancelárie. „To bola chyba, takto sme tam vlastne boli na vlastnú päsť,“ povedal Sýkora.

Český kapitán lode sa podľa ich slov snažil vymyslieť spôsob, ako loď vyslobodiť. Problém bol však v tom, že on nevedel taliansky a Taliani zasa nevedeli komunikovať po anglicky.