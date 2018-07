Už dnes vypukne na cestách dovolenkové šialenstvo: Vodičov čaká jeden z najhorších víkendov roka!

BERLÍN/VIEDEŇ - Vodičov smerujúcich na juh Európy čaká jeden z najnáročnejších víkendov roka. Vo dvojici veľkých spolkových krajín - v Bavorsku a Bádensko-Württembersku - totiž začínajú školské prázdniny. Najväčšie komplikácie nemecký autoklub ADAC očakáva v popoludňajších hodinách, a to vo všetky tri dni od piatku až do nedele.

"Kto tento víkend musí na diaľnicu, potrebuje enormnú trpezlivosť," varuje ADAC. Vo víkendovej doprave na seba totiž narazia ľudia mieriaci na dovolenku z dvojice južných spolkových krajín aj cestujúcich zo spolkových krajín, ako sú Sasko, Hesensko alebo Dolné Sasko, ktorí sa naopak budú vracať späť, pretože tam čoskoro začne škola. Autoklub preto odporúča s cestou počkať až na utorok alebo stredu.

Nemecko

V Nemecku sa varovanie pred zápchami týka prakticky všetkých hlavných diaľničných ťahov, najmä tých smerujúcich zo severu na juh. Konkrétne ide napríklad o diaľnice A 1 medzi Kolínom nad Rýnom a Hamburgom, A2 medzi Dortmundom a Hannoverom, A 7 medzi Hamburgom a Füssenom na hraniciach s Rakúskom alebo A 9 z Berlína do Mníchova.

Práve Berlín s Mníchovom a ich okolie majú cez víkend patriť k najproblematickejším miestam z dopravného hľadiska. Vodičom môže skomplikovať situáciu silná premávka tiež na diaľniciach A8, A 95 a A 96 smerujúcich z bavorskej metropoly k rakúskym hraniciam.

Zdroj: Getty Images

Rakúsko a Maďarsko

Zápcham zrejme neunikne ani táto alpská krajina, v ktorej sa problémy očakávajú na diaľnici A 1 medzi Salzburgom a Viedňou aj na diaľniciach A 10 a A 13 smerujúcich k hraniciam so Slovinskom, respektíve Talianskom. Komplikácie možno očakávať aj na rakúskej diaľnici A 9, ktorá sever krajiny cez Graz spája so Slovinskom. Rakúsky autoklub ÖAMTC ďalej varuje pred hustou dopravou smerom do Maďarska, lebo v Budapešti sa cez víkend konajú preteky Formuly 1, čo sa nepriaznivo prejaví na diaľnici A 4 z Viedne na východ.

Zdroj: gettyimages.com

Taliansko a Slovinsko

Dopravná situácia nebude lepšia ani v Taliansku či Slovinsku. V Taliansku sa čakajú komplikácie okrem iného na dvojici diaľnic smerujúcich od rakúskych hraníc na juh - A 22 a A 23.

V Slovinsku bude problematické spojenie od rakúskych hraníc do Ľubľany a diaľnica A 2 smerujúca odtiaľ do chorvátskej metropoly Záhrebu aj spojenie od Grazu cez Maribor do Chorvátska. Zápchy sa asi nevyhnú ani ceste E61 a diaľnici A1, ktoré tvoria spojnicu medzi Rakúskom, Ľubľanou a slovinským prístavným mestom Koper.

Zdroj: Getty Images

Chorvátsko

Taktiež v Chorvátsku sa čaká nával áut. Pocítia ho predovšetkým vodiči na diaľnici A 1 medzi Záhrebom, Zadarom a Splitom. ADAC tu varuje najmä pred zápchami pri mýtnych bránach. Komplikované bude tiež spojenie medzi Záhrebom a Rijekou, ako aj cesta odtiaľ do talianskeho Terstu. Jednoduché to vodiči nebudú mať ani na komunikáciách vedúcich pozdĺž pobrežia a v okolí Plitvických jazier.