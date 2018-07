Veľký rozruch v Poľsku: FOTO Bocian priletel z Afriky s nebezpečným suvenírom!

Vyzerá to tak, že história sa opakuje. Poľský spolok milovníkov bocianov opäť od pondelka 30. júla rieši prestreleného bociana šípom, ktorý sa vrátil do Poľska z teplých krajín. Mnohí by mu chceli pomôcť, no vták sa nedá chytiť. „Pre jeho dobro by bolo najlepšie, ak by sa šíp rýchlo vytiahol. Bocian sa však nechce dať chytiť a nespolupracuje s nami,“ vysvetlil na sociálnej sieti spolok milovníkov bocianov. Experti si tiež myslia, že vtákovi sa zatiaľ nedá pomôcť. Domnievajú sa, že šíp je pamiatkou na prezimovanie v Afrike.

Prestrelený bocian šípom v Poľsku. Zdroj: FB/bociany.pl

Všetko nasvedčuje tomu, že šíp bociana nijako neobmedzuje. Dôkazom je jeho prelet do hniezda v poľskej dedine Wilczkowice.

Magdalena Berezowská z nadácie na ochranu prírody pre poľské noviny povedala, že bocian je v dobrom stave, nekrváca a kŕmi sa.

V roku 2006 sa stal podobný prípad. Celé Poľsko riešilo, ako pomôcť bocianovi, ktorý bol prestrelený šípom. Ani vtedy sa vtáka nepodarilo chytiť. Do hniezda v poľskom meste sa vrátil aj ďalší rok.

Šéf poľského útulku Janusz Wróblewski vysvetlil, že chytiť bociana, ktorý lieta, je takmer nemožné. „Nie je šanca chytiť bociana, ktorý lieta. Tým by sa mu len mohlo ublížiť. Ak by ho uspali, spadol by z hniezda,“ objasnil Wróblewski. „Bocian určite do istej miery pociťuje telesné nepohodlie, ale neoslabilo ho tak, aby nemohol normálne fungovať,“ dodal.