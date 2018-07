FOTO Horor v Toronte: Polícia zverejnila nové informácie o obetiach streľby

Saunders nezverejnil totožnosť 29-ročného útočníka, ktorý prišiel o život počas následnej prestrelky s políciou. Vyšetrovatelia príčinu tohto tragického incidentu stále nepoznajú, píše agentúra AP. Podľa chirurga z Nemocnice sv. Michala v Toronte Najmu Ahmeda sú zranenia piatich postrelených kritické, ich stav je však stabilizovaný. Traja postrelení museli podstúpiť okamžité operácie na záchranu života. Nemocnica totožnosť zranených nepriblížila.

Zdroj: SITA/Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

Po útoku v torontskej štvrti Greektown v nedeľu večer miestneho času ostali mŕtvi traja ľudia vrátane ozbrojenca. Polícia objavila 29-ročného podozrivého páchateľa o tri bloky ďalej od miesta streľby a došlo k prestrelke.

Zdroj: SITA/Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

Podľa svedkov muž v čiernom odeve a tmavej šiltovke vystrelil 20- až 30-krát. Na videu, ktoré urobil jeden zo svedkov, vidieť, ako rýchlo kráčal a vypálil tri výstrely z chodníka do najmenej jedného obchodu či reštaurácie. Torontská štvrť Greektown je rušná obytná štvrť s preplnenými gréckymi reštauráciami a kaviarňami.

Here is footage of the gun man in the #TorontoShooting pic.twitter.com/ftA8M8RnLx