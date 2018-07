Taliansky minister, ktorý bojuje proti utečencom: Slová, z ktorých mrazí! Brusel čaká revolúcia

PONTIDA - Chcú strhnúť bruselský múr, Európskej únii sa podradia, iba ak im to bude výhodné, a Európsky parlament vraj ovládnu populisti. Aj toto uviedol v nedeľu pred priaznivcami radikálnej strany Liga taliansky minister vnútra Matteo Salvini.

Priaznivcov strany do severotalianskeho mesta Pontida viezli viac ako dve stovky autobusov. Prvýkrát sa prišli pozrieť na svoju stranu ako na stranu vládnúcu, Liga po marcových voľbách totiž sformovala populistickú vládu s protestným Hnutím piatich hviezd (M5S).

Salvini, ktorý je aj vicepremiérom, kritizoval v prejave najmä Európsku úniu. Musia sa vraj brániť. „Brániť sa proti Bruselu, Berlínu i Parížu, ktoré sa usilujú pretnúť naše korene a urobiť z nás iba čísla, spotrebiteľov medzinárodných firiem, bez ohľadu na naše tradície a spôsob života," povedal podľa portálu Novinky.cz.

Ako sa ďalej vyjadril k plánom stále čerstvej talianskej vlády, pokúsia sa vraj konať v zhode s európskymi reguláciami, avšak sú pripravení ich ignorovať pre dobro Talianov. „Kedysi sa považovalo za nemožné strhnúť Berlínsky múr. Ďalší múr, ktorý strhneme, bude ten bruselský," povedal Salvini.

Zdroj: SITA/AP/Luca Bruno

Zdroj: SITA/AP/Luca Bruno

Predstavuje si Ligu líg

„Voľby do Európskeho parlamentu na budúci rok budú referendom - voľbou medzi Európou elít, bánk, finančníctva, imigrácie a neistého zamestnania a Európou národov a práce. Plánom je vytvoriť medzinárodnú alianciu populistických strán ... Myslím, že získame väčšinu," uviedol Salvini.

Zároveň tvrdil, že sa zmenil svet, nie Liga, ktorá pochopila, že sama nič nedocieli. „Aby sme zvíťazili, bolo treba zjednotiť Taliansko, a rovnako tak sa musí zjednotiť Európa. Predstavujem si Ligu líg, ktorá spojí všetky slobodné a zvrchované hnutia, ktorá chcú brániť svoj ľud a hranice," dodal.

Prvé trhliny vo vláde?

Salvini prehovoril aj o hlavnom bode programu strany, ktorým je tvrdý kurz voči migrácii. „Zavreli sme brány pašerákom ľudí a tie zostanú zatvorené aj naďalej. Dnes sa tretia loď vydala do inej krajiny (ako do Talianska) a tak to bude aj s loďou štvrtú, piatu a tak ďalej," uviedol.

O tom, či sa prístavy otvoria alebo zatvoria, vraj rozhodne minister vnútra. Tým je Danilo Toninelli z hnutia M5S. To ale môže byť problém. Niektorí z popredných predstaviteľov M5S totiž nesúhlasia s tvrdými postojmi Ligy k migrácii a právam homosexuálov, čo by mohlo spôsobiť prvé trhliny vo vláde.

Zdroj: SITA/AP/Luca Bruno

Kritiku si vyslúžilo aj Salviniho plánované „sčítanie" Rómov. Tých bez patričných dokumentov chce z krajiny deportovať.„Talianskych Rómov si, bohužiaľ, budeme musieť nechať doma," povedal v polovici júna šéf Ligy. Opozícia aj ústavný súd jeho zámer označili za protiústavný, kritici pripomenuli sčítanie Židov počas fašizmu.

„Taliansku budeme vládnuť najbližších 30 rokov a toto Taliansko sa nebude ničoho báť," povedal priaznivcom v Pontide Salvini.