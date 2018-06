Rodinná dráma v Nemecku: Ohavné detaily vraždy, muž dobodal ženu aj deti a vyskočil z balkóna

Podľa policajných zistení chcela Olesija odísť od manžela pravdepodobne kvôli tomu, že rodinu týral. Päť dní pred tragédiou mal zbiť svojich synov, do bytu vtedy prišla polícia a ona sa aj s deťmi odsťahovala ku svojej sestre do Ansbachu. Jej manžel Georg musel odovzdať kľúč od bytu a bol mu uložený zákaz kontaktu s rodinou.

V nedeľu sa však Olesija s deťmi do bytu vrátili bez toho, aby o tom upovedomili políciu. Nemecké médiá informovali, že v pondelok o pol tretej ráno sa muž opäť objavil pred domom a chcel hovoriť s manželkou, aby mu dala jeho pracovné oblečenie. Vystrašená žena si privolala na pomoc brata, ktorý u nej aj prespal. Spoločne sa dohodli, že Georg si môže prísť po veci v utorok a brat mu ich znesie na ulicu.

Zdroj: SITA/AP/Matthias Merz

Podľa Suddeutsche Zeitung sa otec o 5.36 h ozval, že tam o chvíľu príde, a tak brat zišiel pred dom, zapálil si cigaretu a čakal na neho. Nevedel však, že jeho švagor sa už dávno ukrýva na chodbe medzi štvrtým a piatym poschodím. Odtiaľ mal dobrý výhľad na celú situáciu. Dnu sa zrejme dostal vo chvíli, keď jeden z obyvateľov odchádzal do práce.

Keď sa ubezpečil, že je švagor preč, zišiel k dverám, ktoré boli podľa polície poškodené, resp. nie stopercentné bezpečné a podarilo sa mu dostať dnu. Po zhruba piatich minútach čakania zrazu brat začul hluk, ktorý ho upozornil, že sa niečo deje a vybehol späť do bytu. Dvere boli otvorené a on uvidel švagra, ako drží veľký mäsiarsky nôž a obe ruky má od krvi. Otec rodiny sa mal potom rozbehnúť na balkón a skočiť do prázdna. Pri páde z tretieho poschodia si zlomil panvu a došlo k pneumotoraxu.

Zdroj: SITA/AP/Matthias Merz

Deti boli zabité vo svojich izbách pravdepodobne v spánku. Zbraňou má byť nôž, ktorý si Georg kúpil pred činom. Našiel sa pred domom vedľa vážne zraneného podozrivého, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nemohol byť dosiaľ vypočutý. Lekári ho udržujú v umelom spánku. Polícia a prokuratúra majú v motíve vraždy jasno. Podľa nich konal muž zákerne s úmyslom pomstiť sa žene, ktorá sa od neho chcela odlúčiť. Masaker mal pritom trvať iba dve minúty a vrah využil moment prekvapenia.