Tréner s mladými futbalistami išiel do jaskyne: Stalo sa niečo hrozné, rodičia šalejú od strachu

Chlapci vo veku 11 až 15 rokov vstúpili do jaskyne Tcham Luang Nang Non so svojím trénerom v sobotu popoludní. Pátranie po nich odštartovala matka jedného z nich, ktorá oznámila, že sa jej syn nevrátil z tréningu.

Zdroj: SITA/AP/TPBS

Pri dnešnom rannom ponore sa potápačom nepodarilo dostať do veľkého priestoru hlbšie v jaskyni, kde by chlapci mohli byť. Vstup do tejto časti jaskyne je veľmi malý, zaplavovaný nielen vodou, ale teraz aj pieskom a bahnom. Záchranári však objavili v jaskyni stopy prítomnosti chlapcov.

Thai authorities are searching for a missing football team believed to be trapped inside a flooded cave. Twelve boys aged 11 - 15 and their coach reportedly entered the cave in Chiang Rai province before a storm flooded the entrance. #7News pic.twitter.com/DwJqepfZoD — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) 25. júna 2018

Jaskyňa býva zaplavená počas obdobia dažďov, ktoré v Thajsku trvá od júna do októbra. Veľká sieň, kde činitelia dúfajú, že by mohli chlapcov, nájsť, je asi štyri kilometre od vstupu do jaskyne, ktorej celková dĺžka sa odhaduje na šesť až osem kilometrov.

Záplavy a zosuvy pôdy aj vo Vietname

Sedem ľudí prišlo o život a 12 ďalších je nezvestných po tom, ako záplavy a zosuvy pôdy zasiahli severný Vietnam. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.

Záplavy v štyroch provinciách boli spôsobené prudkými víkendovými lejakmi. Provincia Lai Chau, ktorá je najmenej obývaná, ako aj najchudobnejšia, hlásila päť mŕtvych a 12 nezvestných, zatiaľ čo v provincii Ha Giang zahynuli dve osoby.

V oblasti zaznamenali cez víkend 463 milimetrov zrážok. Takmer 50 domov lejaky zmietli, 264 domov poškodili a 525 ďalších zaplavila voda. Záplavy tiež zmietli jeden most v provincii Lai Chau a zosuvy pôdy narušili dopravu na niektorých komunikáciách spájajúcich provincie.

Podľa prvých odhadov sa môžu škody vyšplhať na 3,3 milióna dolárov (2,8 mil. eur). Prudké lejaky by sa mali v regióne vyskytovať ešte aj v nasledujúcich dvoch dňoch.