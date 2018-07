Pokrok v pátraní po nezvestných futbalistoch: Potápačom sa podarilo dostať na kľúčové miesto

Thajské špeciálne námorné jednotky SEAL na sociálnej sieti Facebook v pondelok uviedli, že potápačom sa podarilo dostať v jaskyni na miesto, kde sa chodba dlhá jeden kilometer rozdeľuje na dva smery. Cieľom potápačov je dostať sa do vyvýšenej časti jednej z podzemných komôr, kde by podľa predpokladov záchranárov mohla byť nezvestná skupina nažive, píše agentúra AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit

Pátranie po mladistvých vo veku od 11 do 16 rokov a ich 25-ročnom trénerovi začalo vo vnútri jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai 23. júna. Podľa agentúry Reuters sa doteraz nepodarilo s nezvestnými nadviazať spojenie.

Záchrannú akciu potápačom komplikovala stúpajúca bahnitá voda v jaskyni, v dôsledku čoho museli pátranie prerušiť. V operácii pokračovali v nedeľu, keď hladina vody v podzemí klesla. Potápači sa následne úzkymi priestormi snažili preplávať pomocou lana a s dodatočnými zásobami kyslíka.

Okrem snáh potápačov záchranné tímy odčerpávajú v jaskyni povodňovú vodu a snažia sa nájsť šachty, ktoré by mohli slúžiť ako vstup do zablokovaných priestorov. Okrem potápačov thajského vojenského námorníctva sa do pátrania zapojili aj záchranári americkej armády aj tímy z Austrálie. Pomáhajú im aj britskí jaskynní potápači, čínski experti a niekoľko ďalších skupín dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta.

Podľa dostupných informácií sa skupina mladých futbalistov s trénerom vydali na prieskum jaskyne, pričom si so sebou vzali baterky na svietenie a jedlo. V dôsledku silného dažďa ich však v podzemí prekvapili náhle záplavy, ktoré im znemožnili dostať sa von.