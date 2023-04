Projekty na podporu zamestnanosti na Slovensku sú úspešné, vyhlásil minister Krajniak

BRATISLAVA - Projekty na podporu zamestnanosti v SR sú úspešné. V piatok to uviedol na tlačovej konferencii dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).

Projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa sa podľa Krajniaka ukázal ako mimoriadne úspešný. Doposiaľ v ňom prijali 22.494 žiadostí. "Celková suma žiadaných prostriedkov je aktuálne viac ako 27 miliónov eur," vyčíslil. "Medzi kurzami, ktoré si ľudia vyberajú, je aj vyššie kvalifikované vzdelávanie," doplnil. Ide napríklad o kurzy špecializované počítačové, odborné či odborné technické. "Percento schválených kurzov je na úrovni približne 90 %," dodal Krajniak.

archívne video

Projekt podporí viac ako 400 firiem

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Juraj Káčer uviedol, že projekt Rozvoj zručností pre podporu trhu práce s alokáciou 60 miliónov eur je pre zamestnávateľov. MPSVR takto podporí cez 400 firiem alebo projektov a bude to minimálne 14.000 zamestnancov. "Z tohto projektu vo firmách podporia digitalizáciu, automatizáciu či robotizáciu čiže rôzne zamestnania s pridanou hodnotou. Podporíme napríklad aj výrobu obuvi, napríklad z kože, ale chceme tam vidieť nejakú inováciu," vysvetlil Káčer.

Prvotná alokácia projektu je 18,5 milióna eur. "Našli sme priestor na to, aby sme postupne zvyšovali finančné prostriedky práve do tohto projektu. Prichádzali nám veľmi kvalitné projekty," doplnil Káčer. "Posledné zvýšenie bolo realizované hlavne na základe veľkej aktivity Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR," dodal. MPSVR podporí teoretickú časť, respektíve výučbu, ale aj praktickú. "Preferujeme, aby si zamestnávatelia vybudovali vlastné kapacity permanentného vzdelávania, či už v praktickej rovine, alebo v konkrétnych zručnostiach. Rovnako však rozumieme tomu, že ak je firma malá, nemusí ich vedieť udržať, a vtedy podporíme aj to, že si vybuduje externé kapacity," spresnil Káčer.

Trh práce je poznačený aj marginalizovanými komunitami

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer povedal, že v rámci projektu Vzdelávania uchádzačov o zamestnanie za ostatné dva roky prijali 9027 žiadostí na viac ako 7,07 milióna eur od roku 2019. Medzi najčastejšie vzdelávania v rámci projektu patria kurzy účtovníctva, daní a financií či špecializované počítačové kurzy. "V zamestnanosti ľudí v produktívnom veku od 20 do 64 rokov sme sa dostali na 76,7 %," uviedol Krajniak na základe údajov Eurostatu. V zamestnanosti napriek tomu, že trh práce SR je poznačený aj marginalizovanými komunitami, ktoré majú veľký problém zamestnať sa, je SR blízko priemeru eurozóny aj Európskej únie, dodali predstavitelia MPSVR. "Nie sme najlepší, ale dosiahli sme to percento relatívne najrýchlejšie," uviedol Káčer.