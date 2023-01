Prezidentka zatiaľ nevidí dôvod jej prítomnosti na rokovaniach

"Ten súhlas alebo nesúhlas, ktorý udeľujem vláde, sa musí udiať vopred. Ja som dopredu oboznámená s podkladmi a s bodmi, ku ktorým sa mám vyjadriť. Buď sa k nim vyjadrím súhlasne, alebo nesúhlasne, následne to vláda už len sprocesuje," priblížila Čaputová.

Dočasne poverená vláda by až do predčasných volieb mala pokračovať v režime, ktorý sa začal v decembri jej odvolaním. "Nie je to najšťastnejšie, je to vláda, ktorá je odvolaná, a z povahy veci vyplýva, že jej právomoci sú limitované. To je aj dôvod, pre ktorý som hovorila o potrebe predčasných volieb už v júni," podotkla prezidentka.

Vykonávanie právomocí len s jej súhlasom

Ako pripomenula, niektoré právomoci nemôže vláda vôbec vykonávať a časť právomocí môže vykonávať s jej súhlasom. "Pokiaľ ide o nejaké úvahy o tom, že by sa právomoci, ktoré vykonávať nesmie, dali obchádzať, nie je to celkom tak, pretože nie všetko sa dá schváliť cez zákon v parlamente, čo je jediná cesta, ktorou môže vláda realizovať závažnejšie kroky," myslí si hlava štátu.