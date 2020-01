Pri ratifikácii medzinárodných zmlúv je nutná dohoda: Nikto nevyhrá na veky vekov, tvrdí Bujňák

Prezidentka Zuzana Čaputová.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

BRATISLAVA - Pri ratifikácii medzinárodných zmlúv by mala prezidentka Zuzana Čaputová postupovať v súlade s parlamentom. V rozhovore to povedal Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Právnik tak reagoval na to, že najskôr Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) uznesením a neskôr kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD) vyzvali hlavu štátu, aby Slovensko už naďalej nebolo zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru.