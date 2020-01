Parlament čaká ďalšie hlasovanie: Návrh Smeru stále nemá podporu celej koalície

"O tom sa najprv musí poradiť klub, ktorý bude budúci týždeň,“ odpovedal na otázku agentúry SITA, ako sa ĽSNS pri hlasovaní o investičnom zlate zachová, poslanec strany Martin Beluský. Práve Kotlebovci pritom koncom minulého roka umožnili o presune investičného zlata v parlamente vôbec rokovať, keď dodali svoje hlasy pri schvaľovaní programu mimoriadnej schôdze k tomuto bodu. Pri finálnom hlasovaní sa však už nezaregistrovali a parlament zostal neuznášaniaschopný. Ani na niekoľko pokusov sa preto parlamentu nepodarilo v tejto veci prijať uznesenie, na čo predseda parlamentu Andrej Danko reagoval presunutím hlasovania na začiatok nasledujúcej schôdze, ktorá sa napokon začne v utorok 21. januára.

V decembri za návrh uznesenia Smeru-SD, ktorým chceli požiadať Národnú banku Slovenska (NBS) o presun investičného zlata z Londýna na Slovensko, pritom okrem samotných poslancov Smeru hlasovali už iba poslanci za SNS a zopár nezaradených poslancov. Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár vtedy hovoril, že podľa vyjadrení NBS by presun zlata na Slovensko znamenal iba stratu a preto uznesenie Most-Híd nepodporí. "O presune investičného zlata sme už hlasovali, poslanci strany Most-Híd budú hlasovať tak, ako v decembri, tento návrh nepodporia,“ dodala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme.

Opozičné strany návrh odmietajú

Opozičné strany návrh uznesenia o investičnom zlate od začiatku odmietajú. "Pozrite, komu na tom záleží, kto to predkladá, a tým je Robert Fico osobne. Ja to vnímam ako jeden z posledných pokusov tejto garnitúry ukradnúť, čo sa dá. Tu už vybavili, čo sa dalo, tak ešte dovezme zlato z Anglicka. Je to rozhodnutie bez rozmyslu a Slovensko len ekonomicky poškodí,“ uviedol predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Strana Sloboda a Solidarita opakuje svoje vyjadrenia spred mesiaca, podľa ktorých chýbajú analýzy výhodnosti presunu investičného zlata na Slovensko a samotní predkladatelia návrhu neboli schopní dokázať žiadne z rizík, pokiaľ zlato ostane v Londýne. "Ide o čisto populistický návrh s prízemnou motiváciou hrať na vlasteneckú nôtu, navyše s možným klientelistickým pozadím. V kuloároch parlamentu sa šuškalo, že o jeho dovoz by sa mala totiž postarať práve nechválne známa firma Bonul,“ uviedli v reakcii poslanci za SaS Karol Galek a Marián Viskupič. Pripomínajú tiež, že samotná NBS sa vyjadrila k návrhu v negatívnom duchu. "Tento návrh nemá podporu ani koaličnej strany Most-Híd, preto bude zaujímavé sledovať, kde bude strana Smer loviť podporu,“ dodávajú liberáli.

S iniciatívou presunúť zlato na Slovensko prišiel samotný predseda Smeru-SD Robert Fico. Pripomenul, že Slovensko má v britskej Bank of England uložených 31,7 ton investičného zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. Ročná miera zhodnotenia tohto zlata sa podľa neho pohybuje len na úrovni 0,2 % až 0,4 %. Preto držba zlata v Londýne podľa neho nemá „absolútne žiadny význam“ a je lepšie mať zlato doma pod kontrolou.