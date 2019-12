Danko: Ak prezidentka vetuje zákon, zvolám januárovú schôdzu

BRATISLAVA - Ak prezidentka SR Zuzana Čaputová ešte vetuje niektorý zákon, predseda Národnej rady (NR) SR zvolá v januári ďalšiu schôdzu parlamentu. Do jej programu zaradí tiež všetky body, ktoré boli presunuté z predchádzajúcej riadnej schôdze a pre ktoré opozícia na začiatku decembra iniciovala aj mimoriadnu schôdzu. Povedal to šéf parlamentu Andrej Danko (SNS).

Prezidentka reagovala, že zákonmi sa bude ešte v piatok zaoberať. "Zvažujem všetky možnosti v prípade týchto dvoch zákonov, nie je to ešte uzavretá vec," priblížila. "Presadili sme, že športové kluby budú môcť ušetriť obrovské peniaze na odvodoch a zdravotných poisťovniach, pretože budú môcť byť športovci na živnosť. Údajne tento zákon ešte nepodpísala. A ešte pozemkové úpravy," skonštatoval Danko.

Šéf parlamentu zdôraznil, že v prípade vetovania zákonov má povinnosť zvolať ďalšiu riadnu schôdzu NR SR. "Zaradím tam všetky, aj opozičné zákony. To je moja povinnosť. Ja som všetky zákony, snáď len to, čo sa týkalo Kanady na základe ministerstva, nikdy neblokoval," vysvetlil.Podľa jeho slov je otázne aj to, či nebude pred budúcoročnými parlamentnými voľbami ešte mimoriadna schôdza parlamentu na odvolávanie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). "Opozícia veľmi dobre vie, že to je jediná schôdza, ktorú musíme otvoriť," podotkol

Hoci je podľa jeho slov odvolávanie premiéra krátko pred voľbami nezmyselné a nemá logiku, myslí si, že opozícii to prekážať nebude a využije každú príležitosť postaviť sa pred kamery. Z programu poslednej schôdze parlamentu na návrh predsedu Smeru-SD Roberta Fica presunuli niekoľko bodov, boli to prevažne opozičné návrhy zákonov.

Argumentoval tým, že na schôdzi je potrebné nechať dostatočný priestor na prerokovanie štátneho rozpočtu. Opozícia tvrdí, že tak boli porušené jej demokratické práva na predkladanie a prerokovanie ich návrhov. Iniciovali preto mimoriadnu schôdzu, jej program však plénum na začiatku decembra nepodporilo.