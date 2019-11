Gálova novela rieši problémy súdnictva: Chýba dostatočná odborná diskusia, tvrdí Kováčechová

BRATISLAVA - Novela z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorá má priniesť očistu súdnictva, pomáha riešiť niektoré situácie, ale vidno, že jej nepredchádzala dostatočná odborná diskusia. Povedala to Eva Kováčechová zo združenia VIA IURIS.

Vláda vo štvrtok na svojom mimoriadnom rokovaní schválila novú legislatívu, podľa ktorej bude možné pozastaviť výkon funkcie sudcu aj vtedy, ak nebude spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti, a tým bude ohrozovať dôveryhodnosť alebo dobrú povesť súdnictva. Podľa právničky Kováčechovej novela zákona o sudcoch a prísediacich pomáha riešiť napríklad situácie, keď bez disciplinárneho konania nebolo možné pozastaviť funkciu sudcu. Zároveň upozorňuje, že obsahuje viaceré neurčité pojmy, ktoré umožňujú rôzny výklad. Kritizuje aj fakt, že podľa novej právnej úpravy bude sudca s pozastaveným výkonom dostávať 80 percent platu, hoci sudcovia s pozastaveným výkonom na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu dostávajú 30 percent mzdy.

„Takýto rozdielny prístup považujeme za neodôvodnený," povedala Kováčechová na margo nového prístupu k odmeňovaniu sudcov s pozastaveným výkonom funkcie. Ako problematické vidí aj to, že sa zákon prijíma v skrátenom legislatívnom konaní, hoci pre to podľa združenia VIA IURIS nie sú splnené zákonné dôvody.

Pokiaľ ide o návrh, podľa ktorého majú byť hlasovania Súdnej rady SR vždy verejné, teda aj v personálnych otázkach, podľa združenia môže táto zmena jednoznačne sfunkčniť a stransparentniť súdnictvo. „Verejné hlasovanie môže prispieť k tomu, aby v súdnej rade nevznikali patové situácie, napríklad aj pri voľbe predsedu najvyššieho súdu," povedala v tejto súvislosti advokátka Kristína Babiaková. Dodala, že dúfa, že parlament navrhnutú zmenu nezmarí.

Vláda SR vo štvrtok odobrila legislatívne zmeny v justícii, ktoré reagujú na rozsiahle podozrenia, ktoré vyplynuli z komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema. Najväčšou novinkou je rozšírenie dôvodov na pozastavenie výkonu funkcie sudcu a pritom sa zmeny dotknú aj Súdnej rady SR, ktorá bude v prípade súhlasu Národnej rady SR hlasovať o všetkom verejne. Návrh na pozastavenie výkonu funkcie bude môcť podať minister spravodlivosti, predseda súdnej rady, alebo predseda Najvyššieho súdu SR. O ich návrhu bude rozhodovať súdna rada. Po novom bude možné pozastaviť výkon funkcie sudcu, u ktorého bude narušená sudcovská integrita. To znamená, že budú voči nemu závažné podozrenia, ktoré môžu ohrozovať dôveryhodnosť justície.