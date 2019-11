Čižnár označil za klamstvo, že zasahoval do kauzy Trnka: Vraj to dokazuje zbavenie mlčanlivosti

BRATISLAVA - Generálny prokurátor už nemieni reagovať na klamstvá a politické zneužívanie témy zbavovania mlčanlivosti prokurátora Dobroslava Trnku, vyprosí si však klamstvá a osobné útoky zo strany politikov SaS a najmä bývalého vyšetrovateľa p. Milana o údajnom zasahovaní do kauzy už na jej začiatku.

Okrem rozhodovaní o zbavení mlčanlivosti generálny prokurátor žiadnym spôsobom do veci nezasahoval, čo môže potvrdiť dozorový prokurátor. Nezmysly pána bývalého vyšetrovateľa o tom, ako Dobroslava Trnku chceli "zatknúť" už v marci, akosi nekorešpondujú s realitou, pretože o zbavenie mlčanlivosti Dobroslava Trnku vyšetrovateľ požiadal prvýkrát v auguste 2019, čo asi pánovi bývalému vyšetrovateľovi "uniklo"... Bolo by zaujímavé, keby pán vyšetrovateľ vysvetlil, odkiaľ má "zaručené" informácie z trestnej veci, ktorú nikdy nerealizoval a teda nemal k nej mať prístup.

No zároveň je smutné, ako rýchlo sa pán vyšetrovateľ naučil politikárčiť a prekrúcať realitu v snahe vytĺkať politické body ... Prečo asi? Na to nech odpovie sám. Generálny prokurátor sa už k téme vyjadrovať nebude, pretože postup pri zbavovaní mlčanlivosti Dobroslava Trnku bol vysvetľovaný opakovane a hlavne pravdivo ... Kto chce pochopí na prvýkrát, kto nechce pochopiť, "nepochopí" ani na stýkrát, pretože v opačnom prípade by nemohol tému zneužívať.

Pri vyšetrovaní nahrávky prokurátora Dobroslava Trnku s Marianom K. nepochybila polícia, ale generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Vyhlásil to bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavol Milan, ktorý kandiduje za stranu SaS.

Opozičná strana dostala informáciu z policajného prostredia, že Trnku mali zadržať na jar tohto roku. Milan zistil, že vo februári tohto roka sa obsah nahrávky mal riadne prešetriť a nahrávka bola odstúpená vyšetrovateľovi. Podľa jeho zistení začal v marci vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci. "Ako bývalý vyšetrovateľ môžem k tomu povedať toľko, že tento postup polície bol podľa môjho názoru správny," uviedol.

Ďalej Milan konštatuje, že vyšetrovateľ mal vypočuť k nahrávke ako prvého Trnku. Ten však odmietol vypovedať a tvrdil, že je viazaný mlčanlivosťou. Tej ho môže zbaviť iba generálny prokurátor, ktorému podal vyšetrovateľ žiadosť. "Tu nastal problém. Podľa vyjadrení riaditeľa NAKA najviac času pri objasňovaní a dešifrovaní tejto nahrávky zabralo samotné udelenie súhlasu na zbavenie mlčanlivosti Trnku. Vyvoláva to otázniky voči konaniu samotného Čižnára," hovorí. Myslí si, že naťahovaním výpovede malo dôjsť "k čo najväčšiemu zúženiu rozsahu výpovede Trnku".

Podľa Lucie Ďuriš Nicholsonovej nebyť takéhoto konania Čižnára, prokurátor Trnka už mohol byť predvedený na výsluch a situácia mohla byť dávno iná. "Možno mal strach, čo by vyvstalo z výpovede Trnku," skonštatovala a podľa informácií, ktoré strana má, tak chcel Čižnár kryť hlavne seba.

Predseda SaS Richard Sulík si myslí, že Trnka už mal "dávno sedieť vo vyšetrovacej väzbe". Bývalý vyšetrovateľ pripomína, že teraz by sa mal vypočuť nielen Trnka, ale aj Marian K. a ďalšie osoby, ktoré sa v nahrávke spomínajú. Vypočuť by sa mal generálny prokurátor Čižnár, keďže verejne povedal, že Trnka bol za ním s nahrávkou a vypočul si z nej 1,5 minúty.