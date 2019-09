Čaputovej prejav o klíme zaujal OSN, povedal námestník generálneho tajomníka Miroslav Jenča

Zuzana Čaputová

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

NEW YORK - Prejav slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej na pondelkovom klimatickom summite v New Yorku zaujal účastníkov podujatia aj predstaviteľov OSN. V rozhovore to v utorok povedal námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu, Strednú Áziu a Severnú a Južnú Ameriku pre politické a mierové otázky a odbor mierových operácií Miroslav Jenča.