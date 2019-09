Adamko (14) sa našiel: FOTO Z jeho posledného činu mrazí, namiesto školy nasadol na vlak

DOLNÝ KUBÍN – Dolnokubínska polícia pátrala po 14-ročnom Adamovi P. bytom Zuberec, okres Tvrdošín. Našťastie, maloletý, ktorý bol nezvestný niekoľko desiatok hodín, sa našiel živý a zdravý. Potvrdil to Štefan Farkaš zo skupiny HAKA.

„14-ročný Adam sa našiel. Je živý a zdravý. Veľká vďaka za pomoc a zdieľania. Mama Vám všetkým veľmi pekne ďakuje za pomoc,“ oznámil radostnú správu šéf skupiny HAKA.

Chlapec bol nezvestný po tom, čo nasadol na vlak

Pátranie po chlapovi zverejnila aj polícia. Tá uvádzala, že je nezvestný od 16. septembra 2019. Vtedy podľa jej opisu o 07:08 h odišiel smerom do školy na čiernej kolobežke s reflexným pásom zelenej farby, ale do školy neprišiel. „Preverovaním bolo zistené, že na železničnej stanici v obci Podbieľ, okres Tvrdošín si zakúpil lístok na vlak. Do dnešnej doby nepodal o sebe žiadne informácie,“ dodala.