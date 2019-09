VIDEO Snem bugárovcov: Šéf hnutia v dobrej nálade, Sólymos končí ako podpredseda

Strana Most-Híd na dnešnom sneme zhodnotí desať rokov svojho pôsobenia v politike. Ako uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár, na sneme budú predstavitelia strany hodnotiť aj výsledky vo vláde a programové priority do najbližších parlamentných volieb.

Bugár podľa záberov prišiel na snem v dobrej nálade a nechýbali ani menšie žartíky pri registračnom stole. Zvital sa tiež so sympatizantmi strany a nejavil žiadne známky sklamania zo zaseknutých preferencií či včerajších odchodov dvoch poslancov.

Podľa posledných prieskumov verejnej mienky sa strana Most-Híd pohybovala pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Agentúra MVK jej namerala začiatkom septembra 3,8 percenta, agentúra Focus v polovici augusta zistila, že stranu by volilo 4,3 percenta opýtaných respondentov.

Most-Híd v tejto súvislosti viedol niekoľko rokovaní so Stranou maďarskej komunity (SMK) o vytvorení predvolebnej koalície. Strany sa však napokon nedohodli, pričom rokovania podľa predstaviteľov strán stroskotali na dvoch bodoch. Týkalo sa to požiadavky SMK, aby kandidačná listina bola zostavená 50 na 50 a návrhu, aby spoločnú kandidátku neviedol ani jeden predseda strany.

Včerajšie odchody

Strana nemá za sebou práve ideálny včerajšok. Okrem spomínaného vzdania sa funkcie Sólymosa sa hnutie musí popasovať s odchodom Martina Fedora z klubu Most-Híd, čím vládna koalícia oficiálne stratila väčšinu v parlamente. Hneď na to oznámil svoj odchod aj bývalý minister životného prostredia a bývalý europoslanec József Nagy. Svoj odchod spečatil na sociálnej sieti. "Do poslednej chvíle som dúfal, že úzke vedenie strany Most namiesto odmietnutia spolupráce zmení svoj postoj a v sobotu na sneme dôjde k zodpovednému, pozitívnemu prevratu. Keďže signály ukazujú, že nastane opak, som oznámil odchod zo strany," napísal Nagy.

Most s SMK do volieb nepôjde

Bugár priblížil, že Most čakal na to, ako sa vyjadrí SMK ohľadom spolupráce. „Čakali sme na výsledky predsedníctva SMK. Dostali sme informácie, že nebudú meniť názory a kandidačnú listinu chcú zostavovať napoly, teda 50 na 50. Na základe týchto rozhodnutí a týchto informácií potom Republiková rada strany Most-Híd tajným hlasovaním rozhodla, že spoločnú volebnú koalíciu so stranou SMK nevytvoríme. Snaha tam bola, no stroskotala. Dve strany sa nedokázali dohodnúť,“ priblížil koncom augusta Bugár. Republiková rada zároveň schválila volebnú spoluprácu s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDSZ-MKDA).