Dlhová brzda je podľa Danka blbosť: OĽaNO mu za tieto slová kúpilo letenku do Grécka

Slovensko by podľa hnutia odklonili na grécku cestu, ktorá by znamenala bankrot štátu a drastické zníženie životnej úrovne všetkých ľudí. OĽaNO preto kúpilo Andrejovi Dankovi jednosmernú letenku do gréckych Atén. „Letenka je na nedeľu 29. septembra. Andrej Danko tak môže odísť v dostatočnom predstihu pred voľbami, skôr než napácha ďalšie škody,“ uvádza vo svojom vyhlásení OĽaNO.

Šéf národniarov Andrej Danko vo štvrtok v relácii rádia Expres vyhlásil, že podľa neho by sa mal verejný dlh zdvihnúť, že dlhová brzda je „blbosť“ a že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti by zrušil. Zároveň opakuje, že Slovensko by si malo požičať päť až sedem miliárd eur a malo by ich investovať do výstavby.

„Vyjadrenia Andreja Danka pripomínajú predchádzajúce správanie gréckych politikov. Aj preto ho tam chceme poslať, aby zistil, aké dôsledky pre ľudí má politika, po ktorej volá. Jeho slovami - ak toto má byť jeden z najvyšších ústavných činiteľov, tak Pán Boh ochraňuj Slovensko!“ hovorí líder hnutia OĽaNO Igor Matovič.