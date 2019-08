Drucker za najvážnejší problém považuje populačnú politiku a demografickú krízu

Ako povedal v rozhovore, „už dnes sme v tých pomyselných troch hodinách po dvanástej a musíme s tým okamžite niečo robiť, aby sa nám zvyšovala pôrodnosť, aby ľudia mohli a chceli mať deti. V dnešnej dobe je totiž vážny problém, že ľudia nechcú mať viac detí. Vnímajú to tak, že si to nemôžu dovoliť“. Fakty sú podľa bývalého ministra zdravotníctva také, že už o 12 - 13 rokov nám začne každoročne chýbať 50- až 60-tisíc ekonomicky pracujúcich ľudí a za 25 rokov to bude 700-tisíc ľudí. Pritom podľa neho zostarne ďalších možno 80-tisíc ľudí, ktorí si budú vyžadovať špecializovanú starostlivosť. „To je neudržateľné z pohľadu všetkých nákladov štátu. Inými slovami, budeme oveľa chudobnejší ako sme dnes a akú reformu chceme robiť, keď nebudeme mať ľudí? Odídu nám ľudia z povolaní. Už teraz máme nedostatok zdravotných sestier, lekárov a podobne. Debata o tom, kto je pekný a kto škaredý, či stožiar má mať 30 metrov a či je vôbec potrebný, mi preto príde pri týchto problémoch úplne neprimeraná,“ vysvetlil Drucker.

V tejto súvislosti si tiež kladie otázku, ako ľudia zhodnotia fungovanie štátu, keď sa nevedia dostať k lekárovi, a to len preto, lebo si to nevedia vybaviť. Odpoveď podľa neho je, že to často pripíšu skorumpovanosti. „A prečo sa neviete dostať k lekárovi? Lebo často mnohí lekári už rezignovali, keďže prostredie, v ktorom pracujú, je demotivačné. Dlhé roky platíme lekárov za to, že liečia, a nie za to, či aj dosahujú výsledky. Nikoho nezaujíma, či lekár, ktorý napríklad lieči pacienta na vysoký krvný tlak, aj dosahuje želaný výsledok, teda, že jeho pacient má stabilizovaný krvný tlak. Naopak, tlačí sa iba na počty výkonov a ak sa niekto aj snažil venovať viac pacientom, vykázal ich poisťovni menej a zarobil menej peňazí, čo nakoniec demotivuje,“ zamýšľa sa bývalý minister zdravotníctva.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V spoločnosti preto podľa neho pretrváva požiadavka na zmenu. „Alternatíva, ktorá by takouto zmenou mala byť, nesmie byť postavená iba na nejakých personálnych otázkach, ale treba ponúknuť riešenia, teda nehovoriť iba o problémoch, ale reálne aj o tom, čo a ako chceme zlepšiť z hľadiska denno-denného života. Vo všeobecnosti tu totiž sú spoločenské problémy, ktorých neriešenie spôsobuje rezignáciu a nezáujem ľudí snažiť sa a často sa potom následne zvyšuje vnímanie, že náš štát je iba skorumpovaný, čo nemôžeme akceptovať,“ dodal Drucker.

Drucker pôsobil vo vláde Roberta Fica a aj Petra Pellegriniho ako minister zdravotníctva a minister vnútra. Z tejto pozície odstúpil na jar minulého roka. Odôvodňoval to tým, že nedokázal odvolať vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Odvtedy sa stiahol z politického života. Prostredníctvom videa na Facebooku nedávno zverejnil informáciu, že založí novú politickú stranu Dobrá voľba, začne so zberom podpisov a následne predstaví aj tím odborníkov, ktorí budú v jeho strane pôsobiť. Vo videu okrem iného uviedol, že chce ľudom priniesť aj reálnu zmenu štýlu politiky a práce.