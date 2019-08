Verešová zvažuje spoluprácu s trojicou mimoparlamentných strán, najbližšie má k Záborskej

BRATISLAVA - Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Anna Verešová rokuje o možnej budúcej spolupráci s Kresťanskou úniou, Kresťanskodemokratickým hnutím i s pripravovanou stranou Za ľudí. Povedala to s tým, že rozhodnutie jej trvá dlhšie preto, lebo okrem politikov sa stretáva najmä s voličmi.

„Záleží mi na ich názore, absolvovala som veľa stretnutí a pýtam sa ich na moju doterajšiu prácu a aj na to, aký majú názor na moje ďalšie pôsobenie. Nechávam si letné obdobie na to, aby som sa rozhodla správne. Cítim veľkú zodpovednosť za moju ďalšiu prácu v politike," povedala. Ako podotkla, ani v čase, keď kandidovala za hnutie OĽaNO, sa jej nerozhodovalo ľahko.

„Teraz to trvá ešte dlhšie, lebo viem, čo mi na politickej práci prekáža a viem, čo by som chcela robiť a čím viem prispieť. Nehľadám ideál, som si vedomá, že tak ako mne, ani iným so mnou nemusí vychádzať spolupráca. Ja ponúkam modernú kresťanskú politiku. O tom sa rozprávam a následnej sa aj rozhodnem," dodala s tým, že kresťanskú politiku si predstavuje bez akéhokoľvek populizmu a boja proti niekomu či niečomu.

Verešová vyznáva politiku za život, za rodinu, za ľudí. Považuje za dôležité, aby si v politike vedela tieto svoje postoje ubrániť a aby robila politiku, ktorá bude ľuďom pomáhať. „Najbližšie mám k líderke Kresťanskej únie Anne Záborskej. Spája nás dlhoročné pôsobenie v pro-life aktivitách, organizáciách, ktoré pomáhajú ženám a deťom," uviedla s tým, že diskutuje aj s predsedom KDH Alojzom Hlinom a tiež s Veronikou Remišovou zo strany Andreja Kisku Za ľudí.

„S nimi sa rozprávam," podotkla. Verešová sa však s rozhodnutím neponáhľa, pretože jej záleží na programe strany, postojoch a na tom, kde konkrétne vidia možnosť spolupráce. Pre ňu je prioritná legislatívna práca, aby boli prijaté zákony na zlepšenie spomínanej problematiky. Či má ambíciu vstúpiť do niektorej zo strán alebo kandidovať za stranu ako nečlen, sympatizant, aj to je otázka, na ktorú zatiaľ Verešová nemá odpoveď.

Poslanci NR SR Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Jozef Lukáč, Veronika Remišová a Anna Verešová v júni oznámili, že v parlamentných voľbách 2020 nebudú už kandidovať za hnutie OĽaNO. Veronika Remišová o tom informovala v utorok 18. júna s tým, že to bolo pre nich veľmi ťažké rozhodnutie.

„Hoci sme neboli členmi hnutia OĽaNO, práci pre hnutie sme venovali všetku energiu. K nášmu rozhodnutiu prispeli viaceré dôvody," uviedla. Pätica poslancov opustila poslanecký klub hnutia a v parlamente pôsobia ako nezaradení. Remišová pôsobila ako šéfka poslaneckého klubu OĽaNO, následne sa pridala k tímu exprezidenta Andreja Kisku, ktorý zakladá novú stranu s názvom Za ľudí.