Koalícia sa spojila: Sviatok svätých Cyrila a Metoda je aj sviatkom slovenskej štátnosti

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) si pri príležitosti štátneho sviatku pripomenul v piatok vierozvestcov Cyrila a Metoda. Podľa neho patria medzi najvýznamnejšie osobnosti starých slovenských dejín.



uviedol. Podľa neho pomohli politickým elitám lepšie pochopiť svoju hodnotovú identitu aj smerovanie spoločenstva, ktoré viedli. Dodáva, že vždy dokázali obhájiť svoje presvedčenie a hodnoty napriek vtedajším turbulentným časom.Podľa premiéra stojíme aj dnes pred radom otázok - „aká bude hodnotová a politická budúcnosť Slovenska a Európy“. Podľa neho musí Slovensko a Európa stáť na kultúrno-etickom odkaze týchto dvoch osobností, ak chce byť v budúcnosti úspešná.SNS pokladá sviatok svätých Cyrila a Metoda nielen za cirkevný či národný, ale aj za sviatok slovenskej štátnosti. Podľa Hrnkových slov bol kultúrny dosah solúnskych bratov nesmierny nielen pre Slovensko, ale pre celý slovanský svet.vysvetlil a zdôraznil ich úlohu v štátoprávnej oblasti.

Doplnil, že od cyrilo-metodskej tradície Slováci odvíjali svoje kultúrne a štátoprávne nároky. Jej zakotvenie v preambule ústavy považuje za logické zavŕšenie zápasu Slovákov za národné a štátne sebaurčenie. Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák dodal, že pripomínať si odkaz Cyrila a Metoda je dôležité najmä dnes, "kedy sme svedkami spochybňovania a relativizovania hodnôt, tradícií a kultúry, na ktorých bola vybudovaná naša štátnosť".

"Tieto slovanskosti sú základy a začiatky slovenskosti," povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Dušan Jarjabek (Smer-SD). Cyrilo-metodskými dňami podľa svojich slov žije naplno. "Je to jedno z najvýznamnejších výročí, ktorým si Slovenská republika pripomína korene slovenskosti, ktoré všetci akceptujeme," zdôraznil.

Zabúdať by sa podľa Mosta-Híd v súčasnosti nemalo na to, že Cyril a Metod šírili vieru srdcom a písmom, bez násilia. "Významným spôsobom prispeli k rozvoju vzdelanosti a kultúry na našom území," povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Doplnila, že neboli len vierozvestcami a v období zápasu o cirkevnú orientáciu predviedli svoju zručnosť a cit pre politickú diplomaciu. "Ich sviatok si pripomíname právom," zdôraznila.

Misia vierozvestcov bola pre Slovensko prínosom

Vierozvestcovia šírili na našom území kresťanstvo, ale aj kultúru či vzdelanosť, ich misia preto bola významná, zhodujú sa na tom opoziční poslanci Natália Milanová (OĽaNO), Boris Kollár (Sme rodina) či Miroslav Beblavý (nezaradený). Líder SaS Richard Sulík pripomína, že ide o udalosti z dávnej histórie, ktoré sú stále predmetom skúmania i polemík historikov.

Milanová, ktorá je podpredsedníčkou parlamentného výboru pre kultúru a médiá, pripomenula, že odkaz misie svätých Cyrila a Metoda je živý dodnes. "Dvom bratom vďačíme nielen za prvý jazyk a písmo, za šírenie kresťanstva a vzdelanosti v ňom, za najstarší slovanský zákonník, za prvú slovanskú báseň. Vďačíme im za možnosť pochopiť, rásť, byť samostatnými a uznávanými," uviedla.

Misia vierozvestcov sa podľa Milanovej ešte neskončila. "Ani po viac ako 1000 rokoch si mnohí nevedia vážiť vzdelanie, nemáme poriadne fungujúce súdnictvo a v poslednom čase naši najvyšší predstavitelia nemajú jasno ani v zahraničnej politike," doplnila.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Pavol Zachar Líder Sme rodina povedal, že ak si tento sviatok nebudú Slováci pripomínať, ani mladí ľudia nebudú mať žiadny rešpekt k "dedičstvu národa", čo môže priniesť zlé následky. "Pokiaľ nebudeme mať úctu ku koreňom, národ nemá budúcnosť," uviedol Kollár. "Toto je naša história, takto sme začali, oni nám položili základy našej dnešnej civilizácie, ktorá je najlepšia, akú ľudstvo kedy malo. Treba to rešpektovať, vážiť si to a udržať si to," doplnil.