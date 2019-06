Prvý prieskum po eurovoľbách: Takto vyzerá potenciál Kiskovej strany, Smer naďalej padá

Prieskum prichádza hneď v dvoch podobách. Bol uskutočňovaný v období medzi 28. a 31. májom. Jedna z verzií ráta už aj s novovznikajúcou stranou Andreja Kisku, no tá druhá ešte nie. Obidva prieskumy prichádzajú v období po eurovoľbách a na číslach je vidieť, že niektoré strany z volebných výsledkov vyťažili.

Dve verzie prieskumu

Vo verzii so stranou odchádzajúceho prezidenta by voľby vyhrala strana Smer-SD so ziskom 17,4%, na druhom mieste sa umiestnila koalícia PS-Spolu a tá sa na víťaznú stranu so ziskom 15,6% čoraz viac doťahuje. Na treťom mieste sa umiestnila strana ĽSNS Mariana Kotlebu so ziskom 13,8%. Na štvrtom mieste sa umiestnil nový subjekt Andreja Kisku s potenciálom 10,8% hlasov. Liberáli zo SaS by získali 8,8%, ktorých by nasledovali kresťanskí demokrati so ziskom 8,1%. Koaličná SNS sa dostala na hodnotu 6,4% a za ňou sa nachádza Kollárova Sme rodina s rovnými 6-timi percentami. Opozičné OĽaNO získalo 5,7% a za sebou zanecháva Most-Híd, ktorý by so ziskom 3,6% hlasov zostal pred bránami parlamentu.

Agentúra AKO pre portál HNonline vypracovala aj druhú verziu prieskumu. Tá je bez subjektu Andreja Kisku. V tomto bode by opäť vyhral voľby Smer-SD so ziskom 18,7%, no blízko za ním sa nachádza koalícia PS-Spolu, ktorá by získala rovných 18%. Ide o najtesnejší rozdiel medzi dlhoročnou víťaznou stranou Smer-SD a tou, ktorá sa nachádzala zvyčajne na druhom mieste. Na treťom mieste sa umiestnilo ĽSNS so ziskom 14,9%. Štvrtú priečku v prieskume obsadili SaS a získali 10,8% hlasov, čo predstavuje zisk Kiskovej strany z prvej verzie prieskumu. Nasledujú KDH so ziskom 8,6%. V tomto prieskume len o stotinu predbehli Sme rodina SNS. Kollárovci získali 7,3 a národniari 7,2% hlasov. Opozičné OĽaNO by získalo 6,3% hlasov a koaličný Most-Híd by opäť skončil mimo parlamentných lavíc so ziskom 4,2% hlasov.

Z uvedených čísel sa dá pozorovať, že strana Andreja Kisku by svojou existenciou zobrala určitý percentuálny zisk každému zo subjektov, no najmenej KDH.