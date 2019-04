Nová česká ministerka spravodlivosti vyvoláva kontroverzie: Podľa opozície má chrániť Babiša

Podľa opozície bude Benešová osobou, ktorá má Babišovi na čele ministerstva kryť chrbát. Vo viacerých českých mestách sa preto v utorok konali demonštrácie za nezávislé súdnictvo a proti vymenovaniu Benešovej.

Ďalšou vecou, ktorú Benešovej vyčítajú, je to, že doteraz pôsobila u prezidenta Zemana. Podľa niektorých kritikov sa jej vymenovaním za ministerku spravodlivosti posilňuje moc prezidenta v exekutíve. Premiér Babiš však v utorok rozhodne odmietol, že by mu novú ministerku "posunul" Zeman. "Nie je pravda, že mi pani Benešovú odporučil pán prezident. Dozvedel sa to odo mňa," povedal Babiš.