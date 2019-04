Kiska sa stretol s Áderom: Predmetom diskusie bola aj budúca prezidentka

Po schôdzke hlava štátu pripomenula, že po Rakúsku išlo o jeho druhú rozlúčkovú návštevu."S pánom prezidentom Áderom sme za tých päť rokov nadviazali skutočne veľmi dobrý, úprimný a priateľský vzťah. Absolvovali sme desiatky stretnutí formálnych, aj menej formálnych - boli sme spolu chytať ryby na Liptovskej Mare," poznamenal Kiska.

"V témach rozhovorov rezonovalo, aká bude kontinuita v práci po nástupe pani prezidentky Čaputovej, a pán prezident veľmi privítal utvrdenie z mojej strany, že som presvedčený, že tá hodnotová kontinuita bude určite pokračovať. Veľmi ho potešilo aj to, keď som mu povedal, že v príhovore po zvolení po slove ďakujem bolo druhé slovo ‘köszönöm szépen’, čo ho potešilo. To ukazuje, že pani prezidentka má, a bude mať eminentný záujem na to, aby spolupráca s našimi susednými krajinami, a hlavne s Maďarskom bola na veľmi dobrej úrovni," povedal slovenský prezident.

Prezidenti diskutovali aj o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP). "Vyjadril som presvedčenie, že témou parlamentných volieb by malo byť také uistenie všetkých našich občanov, že to, že človek má rád svoju vlasť, svoj národ, svoj región, svoje mesto, nikdy nie je v rozpore s tým byť skutočne nadšený a presvedčený Európan," dodal Kiska, ktorý súčasne vyjadril aj presvedčenie, že aj po týchto voľbách bude Európa ešte silnejšia a ešte stabilnejšia.

Otázku diskusií týkajúcich sa odklonu Maďarska od európskych hodnôt odmietol prezident komentovať. "V prvom rade som veľmi rád, že aj maďarskí občania vidia veľmi jasne svoje miesto v Európskej únii," zdôraznil. Kiska tiež v reakcii na novinársku otázku potvrdil, že bude menovať sudcov Ústavného súdu SR, k ich počtu sa však presnejšie vyjadrí v utorok popoludní.