Pellegrini sa zastal Glváča: Komunikácia nesúvisela s trestnou činnosťou Zsuzsovej

Pellegrini uviedol, že Glváč by s obvinenou možno nekomunikoval, ak by vedel, o koho ide. "Nemám dôvod nejakým spôsobom jeho ako človeka spochybňovať len za to, že mal nejakú osobnú komunikáciu, aj keď s nešťastnou osobou, s ktorou, ak by asi vedel, s kým komunikuje, tak by nekomunikoval," vyhlásil.

"Teraz ho verejne popraviť a odsúdiť by sa mi zdalo nefér, potom by som musel odsúdiť a popraviť rad radom všetkých, ktorí si s ňou písali," doplnil Pellegrini na margo Glváčovej komunikácie s Alenou Zs., ktorá je obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

K osobe Glváča a jeho komunikácii sa už premiér vyjadrovať nebude, pokiaľ sa podľa jeho slov neobjavia nejaké iné závažné informácie, ktoré by ho akýmkoľvek spôsobom spájali s nezákonnou činnosťou.

Glváč pred médiami vyhlásil, že komunikáciu s Alenou Zs. koordinoval s Vojenským spravodajstvom, ako aj s generálnym prokurátorom. Glváč je tiež členom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Podľa predsedu výboru Eduarda Hegera (OĽaNO) by sa do vysvetlenia komunikácie nemal zúčastňovať na jeho zasadnutiach.