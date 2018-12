Fico vyhlásil vojnu novinárom: VIDEO Po prostitútkach prišli teroristi, zastal sa aj Bödöra

BRATISLAVA - Zdá sa, že poslanec Fico svoje slová o boji s médiami myslí naozaj vážne. Na otázky novinárov síce neodpovedá, no už niekoľkokrát avizoval, že chce opäť zaviesť právo na odpoveď pre verejných činiteľov. Najviac ho iritujú dva denníky a k jednému z nich sa vyjadril aj vo svojom videu. Reagoval tak na medializované informácie o Norbertovi Bödörovi.

Nie je žiadnym tajomstvom, že predseda vládnej strany a bývalý premiér zvádza už dlhší čas boj s médiami. Novinárov označuje ako "špinavé protislovenské prostitútky" a na otázky neodpovedá. Robert Fico sa zaťal ešte viac po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.Urobil tak najmä preto, že po tlaku verejnosti musel opustiť kreslo premiéra a spolu s ním odišlo z Úradu vlády aj niekoľko ďalších ľudí, medzi nimi aj Robert Kaliňák, či Mária Trošková, ktorá bola hlavnou štátnou radkyňou.

Práve Troškovej vzťahy z minulosti zlomili krk Ficovi. Najnovšie prišiel Denník N s informáciou, že nitriansky podnikateľ Norbert Bödör bol vypovedať na polícii v súvislosti s vraždou novinára. NAKA ho vraj mala zadržať, no on sa to dozvedel a prišiel na políciu sám. Bödör však tieto informácie poprel.

Mediálni teroristi

Bödörovci sú v Nitre známi. Vlastnia bezpečnostnú službu Bonul, ktorá dostáva štátne zákazky. Miroslav Bödör je pritom v rodinnom vzťahu s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a väzby má aj na exšéfa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera. Fico dokonca rečnil na súkromnom večierku Bonulu.

Na tieto súvislosti upozornili médiá aj po tom, ako na povrch vyplávala informácia o výsluchu mladšieho Bödöra. V reakcii na to Robert Fico nazval novinárov z Denníka N "mediálnymi teroristami".

hovorí poslanec vo videu. Hovorí aj o tom, že novinári zverejnili meno utajeného svedka a to ho mohli rovno zastreliť.

"A ako sme konštatovali na našom sneme v sobotu, už sa nenecháme opľúvať a čaká nás zaujímavý právny, aby som bol presný, občiansko-právny a trestno-právny súboj s týmito teroristami," dodal Fico.

Zrušená relácia

Fico mal vo štvrtok vystúpiť aj v relácii kontroverzného moderátora Jaromíra Soukopa v TV Barrandov, DUEL Špeciál sa však nakoniec neuskutočnil a zmizol aj z programu. Namiesto neho bol hosťom Jaroslav Kubera, predseda senátu parlamentu Českej Republiky, informuje portál Omediach.com.

Soukup je známy tým, že je obdivovateľ Miloša Zemana a viacerí politici k nemu odmietajú chodiť pre jeho neobjektivnosť a neprofesionalitu. Robert Fico však v poslednom období čoraz viac obhajuje konšpiračné médiá. Prečo však v relácii nevystúpil, nie je známe.