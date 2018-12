Remišová: Malo zmysel, aby žiaci mohli odchádzať na bilingválne lýcea o rok skôr

"Na rozdiel od ostatných stredných škôl bilingválne lýcea väčšinou majú päťročné študijné programy, preto malo zmysel, aby žiaci mohli odchádzať na bilingválne lýcea už o rok skôr. Vyzývame ministerku, aby začala riešiť skutočné problémy, ktoré trápia žiakov, rodičov a učiteľov a nevnášala do systému chaos," reaguje tak na fakt, že na ministerstve školstva pripravujú novelu školského zákona, na základe ktorej sa po novom budú môcť na päťročné bilingválne stredné školy hlásiť len deviataci a nie aj žiaci ôsmych ročníkov základných škôl, ako je to v súčasnosti.

"Súvisí to s nastavením vzdelávacieho systému, ktorý je detailne popísaný v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania. My trpíme tým, že máme základnú deväťročnú školu, ktorá je pilierom vzdelávania a počas nej ´odčerpávame´ v niektorých ročníkoch detí do špeciálnych výberových škôl," povedala ministerka školstva.

Podľa Lubyovej, kým sa deti dostanú do deviateho ročníka, tak zo škôl sú "odčerpané" talentované deti či deti, ktorých rodičia sú lepšie sociálne situovaní. "Je to postupná segregácia. Takýto model nemajú nikde v Európe. Ustúpili od neho už aj Maďari a Poliaci. My sa ho snažíme aspoň obmedzovať, pretože to nie je v súlade s ideou inklúzie," vysvetlila Lubyová.