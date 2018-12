Koalícia chce podľa opozície spolitizovať políciu, tá to odmieta

BRATISLAVA - Novela zákona o Policajnom zbore, ktorá mení pravidlá výberu policajného prezidenta, spolitizuje políciu aj výber policajného prezidenta. Tvrdí to poslanec OĽaNO Gábor Grendel. Koalícia chce novelou podľa neho zabetónovať ňou vybraného policajného prezidenta. Koalícia to odmieta, tvrdí, že novela prinesie viac transparentnosti do výberu šéfa polície.

"Vami vybraný policajný prezident bude neodvolateľný do roku 2023," upozornil Grendel. Tak on, ako aj šéfka klubu OĽaNO Veronika Remišová hovoria, že ak tento zákon prejde, mal by byť medzi prvými, ktorý budúca vláda zruší. Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) odmieta pokusy o zabetónovanie a zdôrazňuje, že podľa opozície by bol dobrý policajný prezident len ten, koho vyberú opozičné strany. "Len to, čo vyberiete vy, je dobré, to, čo vyberieme my, je zlé. Usvedčili ste sa. Nie my chceme politizáciu, to vy," reagoval v pléne Kaliňák.

Šéf brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS) zdôraznil, že koalícia mení zákon aj v reakcii na požiadavky ulice a opozície. "Vy ste si vynútili zmenu zákona, vládna koalícia vyšla vám v ústrety. Povedali ste, že chcete zmeniť, zmenili sme, teraz sa vám to nepáči, prečo?" obrátil sa na opozíciu. Jaroslav Baška zo Smeru-SD doplnil, že zmenou zákona koalícia plní programové vyhlásenie vlády. Právnu normu obhajuje. "Stojím si za tým, že táto novela prináša transparentnejší výber prezidenta Policajného zboru. Som rád, že táto novela rieši aj nezávislejšiu inšpekciu," doplnil.