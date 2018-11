Pašku vyrušuje, že sa dnes na pódiách len kritizuje: Čakal aspoň nejakú vďaku polícii

„November 1989 bol pre mňa zážitkom solidarity ľudí, ktorí mali rovnakú potrebu dôstojnosti, sebaúcty, slobody. A odvtedy sa tohto ľudia nikdy nevzdali,“ povedal dnes Budaj s tým, že bol dlhé roky disidentom, väzňom. Vtedajší režim robil všetko preto, aby boli takíto ľudia osamelí, zastrašovaní a ostatní čelili propagande a zastrašovaniu.

Budaj tvrdí, že ľudia v ´89 prejavili odvahu. Niektorí si vďaka viedenskej televízii pamätali zábery z Pekingu z 1989, kde tanky zabili dodnes presne nevieme koľko študentov. Paška vyhlásil, že ľudia predsa vedeli, že vtedy už skončila Brežnevova doktrína, vedeli, že ich nenapadne armáda. To podľa Budaja neplatí, ľudia o nejakej doktríne vtedy netušili, vedeli o nej funkcionári. „Režim zatýkal celý ten rok, bol som aj ja zatknutý, zbitý. Ľudia vôbec nemali pocit, že režim padá, nemali nádej, že doktrína padá. To je fikcia, ktorú šíria tí, ktorí chcú bagatelizovať odvahu ľudí,“ povedal Budaj Paškovi a pripomenul, že niekoľko dní počas revolúcie boli pod dostrelom ostreľovačov. Paška pripomenul režim v Rumunsku, kde diktátor Nicolae Ceausescu zaútočil na svojich občanov. „To máme byť vďační, že na nás nezaútočili? Ceausescu bol pravý diktátor, toto boli zbabelci, obracači kabátov,“ povedal Budaj ma margo vtedajšieho politického vedenia.

Pokiaľ ide o presah na súčasné protesty, Pašku vyrušuje, že sa na pódiách len prezentuje nespokojnosť. „Zabúdame na pozitíva. Včera útočili na koalíciu a spomínali na zabitie Martiny a Janka. Ale nikto sa nepoďakoval polícii, že našla vykonávateľov. Sedia vo väzbe, boli označené konkrétne osoby, aspoň taká minimálna vďaka. Očakával by som, že ak sa dobre niečo podarí, tak tá vďaka by sa patrila,“ povedal Paška a pýtal sa, že kde je práca a odhalenia novinárov. Budaj mu pripomenul, že novinári pravidelne odhaľujú kauzy, ktoré nie sú pre koalíciu príjemné a dodal, že čo viac môžu urobiť, veď nemôžu nahradiť orgány činné v trestnom konaní.

Zároveň verí, že ak sa policajtom rozviažu ruky, skončia za mrežami aj niektorí poslanci NR SR. „Niekomu sa celé roky nedalo doručiť ani predvolanie na výsluch. Fico tak dával najavo, že je nedotknuteľný, ukazoval aroganciu moci a nechce s tým prestať. Pomáha tým extrémistom, ktorí hovoria, že tu pomôžu len násilné činy. Verím, že demokrati dosiahnu zvrat, aby verejnosť videla, že demokracia vie zaberať,“ dodal Budaj.

Hostia sa v relácii venovali aj napríklad nedávnemu výroku poslanca NR SR a expremiéra Roberta Fica, ktorý zaželal novinárom, nech ich „dobre trafí“. Urobil tak len deväť mesiacov po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Podľa Pašku sa každému diskutujúcemu môže stať, že pod časovým tlakom, stresom, povie rôzne myšlienky. Na upozornenie moderátorky, že to bolo video, ktoré sám zverejnil, Paška povedal, že sa v tom prípade treba pýtať priamo Fica. Podľa Budaja sú Ficove slová cynizmus. „Asi stráca nad sebou kontrolu alebo má taký pocit moci, že toto je pravá chvíľa napľuť verejnosti do očí. Prilievania zla už stačilo,“ povedal s tým, že to je to, čo ženie ľudí k protestom.

Pokiaľ ide o rigoróznu prácu šéfa SNS Andreja Danka, podľa Pašku sa ho v strane na to pýtali, Danko povedal, že si za prácou stojí a postupoval tak, ako boli vtedy nastavené pravidlá a je presvedčený, že si svoj titul obhájil v súlade so zákonom. „Nechal ju na posúdenie kompetentnej inštitúcií. Očakávame, že sa bude postupovať zodpovedne. Ak vzniknú pochybnosti, môže rozhodovať súd,“ povedal s tým, že najprv sa má vyjadriť komisia, nie odborníci a analytici. Hostia sa venovali aj potrestaným politikom. Budaj pripomenul, že prví právoplatne odsúdení ministri boli práve ministri za SNS, Paška Budajovi, ktorý je predseda strany Zmena zdola a do parlamentu sa dostal na kandidátke OĽaNO, vyčítal kauzy a poradcov SDKÚ-DS.