Šokujúci prieskum pre Bugára! Most-Híd by sa nedostal do parlamentu

Štatistika agenútry Median SK

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 26 percent. Druhá by skončila SaS, ktorú by volilo 14,7 percenta opýtaných a tretie OĽaNO s 9,9 percenta hlasov. Vyplýva to z volebného modelu, ktorý vypracovala agentúra Median SK. Most-Híd by sa podľa neho nedostal do parlamentu.