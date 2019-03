Ostré slová lídra EPP Webera: Turecko sa nemôže stať členom Európskej únie

Weber, ktorý bude po májových voľbách do EP kandidovať na post predsedu Európskej komisie, tiež povedal, že v prípade svojho zvolenia do čela EK zastaví prístupové rokovania Turecka s EÚ. "Každý si želá dobré vzťahy s Tureckom, každý s ním chce úzko spolupracovať. Ak sa však stanem predsedom (Európskej) komisie, poverím úrady v Bruseli, aby ukončili rokovania o pristúpení Turecka k EÚ. Turecko sa nemôže stať členom EÚ," konštatoval Weber, ktorý je členom bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU), na politickom mítingu tejto strany v meste Passau.

Turecko a EÚ začali prístupové rozhovory v roku 2005, ktoré však v posledných rokoch uviazli na mŕtvom bode. K otvoreniu nových rokovacích kapitol došlo naposledy v júni 2016. Vzťahy medzi Ankarou a Bruselom sa zhoršili po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat, ku ktorému došlo v Turecku v roku 2016.

Fidesz neprejavuje žiadnu snahu o kompromis, myslí si Weber

Maďarská vládna strana Fidesz neprejavuje žiadnu snahu o kompromis a počas nadchádzajúcich dní bude mať poslednú šancu ukázať, že je pripravená zostať súčasťou skupiny Európskej ľudovej strany (EĽS) v Európskom parlamente (EP). V rozhovore pre poľskú agentúru PAP to v stredu uviedol predseda frakcie EĽS Manfred Weber. Weber, ktorý je lídrom kandidátky EĽS v májových eurovoľbách, zdôraznil, že pre európskych ľudovcov je charakteristické práve hľadanie kompromisov. Uviedol to pred výjazdovým rokovaním vedenia EĽS vo Varšave, ktoré sa bude konať vo štvrtok a v piatok. Predseda frakcie európskych ľudovcov deklaroval, že EĽS sa bude usilovať problém okolo Fideszu vyriešiť do 20. marca, keď sa ním bude na zasadnutí v Bruseli zaoberať predsedníctvo EĽS.

Zdroje z vedenia EĽS podľa spravodajského servera Privátbankár.hu uviedli, že na stredajšej bruselskej schôdzke frakcie EĽS sa o vylúčení Fideszu nehovorilo. Weber sa totiž nemohol na tomto rokovaní zúčastniť a požiadal o to, aby túto otázku otvorili až v jeho prítomnosti. Nasledujúca schôdzka tejto konzervatívnej politickej skupiny bude na budúci týždeň v Štrasburgu počas plenárneho rokovania EP, dodal server.

Weber pre nemecký denník Bild v utorok vymenoval tri podmienky, ktoré musí Fidesz splniť, aby si mohol zachovať svoje členstvo v EĽS. Okrem zastavenia kampane útočiacej na predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a maďarsko-amerického finančníka Georgea Sorosa sa má premiér Viktor Orbán taktiež ospravedlniť ostatným členom EĽS a zabezpečiť, aby Stredoeurópska univerzita (CEU) mohla zostať v Budapešti.