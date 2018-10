Štefánik patrí právom k zakladateľom Československa, tvrdí prezident Kiska

BRATISLAVA – Generál Milan Rastislav Štefánik patrí právom spolu s Tomášom G. Masarykom a Edvardom Banešom k absolútnym zakladateľom Československa. Skonštatoval to prezident SR Andrej Kiska po položení vencov k soche M. R. Štefánika v Bratislave pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR.

"Bez osoby Milana Rastislava Štefánika by Československo ako také určite nevzniklo. Jeho podiel na vzniku Československa je obrovský. To, že zorganizoval Československé légie, ako keby prvú československú armádu, dalo obrovskú legitimitu všetkým rokovaniam, ktoré potom nasledovali," zhodnotil Kiska.

Hoci bol Štefánik po vzniku štátu ospevovaný a neskôr sa totalitný režim snažil jeho meno z pamäti národa vymazať, podľa Kisku sú jeho "duch a myšlienky" stále živé. "Chcel by som parafrázovať jeho slová a povedať, že my všetci, všetci občania, ktorí chcú lepšie Slovensko, a myslím si, že to platí aj pre Česko, a nie sú ochotní priložiť ruku k dielu a pomôcť, si ho nezaslúžia," poznamenal Kiska.

Je preto presvedčený, že by občania mali spraviť všetko preto, aby zo Slovenska a Česka vytvorili moderné a sebavedomé krajiny, na ktoré je každý občan hrdý. "Na ceste sme už obrovský kus prešli," dodal Kiska. Slovenská a Česká republika si pripomínajú 100. výročie vzniku ČSR. Traja najvyšší slovenskí ústavní činitelia sa v nedeľu zúčastňujú na oficiálnych oslavách výročia v Prahe. ​