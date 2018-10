Iba DNES exkluzívny dokument k 100. výročiu Československa: Ústavní činitelia sa konečne zhodli

BRATISLAVA – Bez vzniku Československa by nebolo dnešného suverénneho Slovenska. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 v súvislosti s nedeľňajším 100. výročím vzniku 1. ČSR sa na tom zhodli najvyšší ústavní činitelia. Prezident navyše na svojom Facebooku zverejnil krátku ukážku dokumentu o vzniku Československa, ktorý sa bude vysielať dnes vonku na námestí pri soche M. R. Štefánika a československej štátnosti na nábreží Dunaja.

Prezident Andrej Kiska nazval vznik prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ale i cestu, ktorá k nemu viedla, úžasnými momentom. „Ak by sme touto cestou neprešli, ak by Československo nevzniklo, určite by naše štáty neboli presne v takej podobe, v akej sú dnes,“ zdôraznil Kiska.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) poukázal na to, že prvá republika síce nenaplnila všetky predstavy Slovákov o štátnosti a suverenite, umožnila však rozvíjať našu identitu. „Takisto zrodila novú politickú elitu slovenského národa, to musíme oceniť ako dobrý štart pre vývoj, ktorý dospel ku vzniku samostatnej SR,“ povedal.

Podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) bol vstup do spoločného štátu s Čechmi pred 100 rokmi jedinou možnosťou pre Slovákov, ako zabrániť asimilácii. „Ak by nevznikol spoločný štát, slovenský národ by mal vo vtedajšom rozvíjajúcom sa svete existenčné problémy,“ povedal s tým, že preto je vznik Československa zlomový kľúčový moment aj pre zachovanie slovenského národa.

„Vznik štátu v roku 1918 nenaplnil všetky očakávania Slovákov z hľadiska štátnosti, suverenity nás ako národa, ale bol prvým štátom, v ktorom sme sa nielen mohli objaviť v názve, ale v ktorom sme mohli rozvíjať svoju identitu. Vytvoril podmienky pre rast slovenskej politickej elity,“ dodal Danko.

Pellegrini si nemyslí, že 30. október bude štandardný štátny sviatok

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) si nemyslí, že sa na Slovensku stane 30. október štandardným štátnym sviatkom. Uviedol to v nedeľnej mimoriadnej spoločnej relácii 100 let/rokov, ktorú vysielali TV Markíza a TV Nova. Tento deň tak ostane tohtoročným jednorazovým štátnym sviatkom, ktorým si Slováci v súvislosti s výročím ČSR pripomenú podpísanie Martinskej deklarácie.

"Nemyslím si to, aj keď mám pozitívny vzťah k štátnym sviatkom, pretože štátnymi sviatkami a oficiálnymi oslavami vzbudzujete trocha národnú hrdosť. Na druhej strane je na Slovensku vedená veľká diskusia, že máme množstvo štátnych sviatkov," poznamenal Pellegrini.

Je však presvedčený, že Slováci si vážia to, čo sa stalo v roku 1918. Avšak na margo toho, že vznik spoločného štátu si štátnym sviatkom pripomínajú len v Českej republike a na Slovensku je to len pamätný deň, poznamenal, že tak o tom rozhodli predchodcovia. "Myslím si, že vtedy, keď sa rozhodovalo o tom, čo bude a nebude štátny sviatok, tak v tom bolo možno viacej emócií, viacej historických pohľadov a videní. Nerád sa vraciam k týmto udalostiam," skonštatoval premiér.

Zopakoval, že pre neho je dôležitejšie, čo nosia ľudia v srdci, ako to, čo je napísané v kalendári. "Pretože môžete mať štátny sviatok, ak si to vnútorne nevážite a neprežívate, tak je to len formalita," dodal Pellegrini.

Odkaz T. G. Masaryka platí dodnes, tvrdia najvyšší predstavitelia SR

Prezident SR Andrej Kiska pripomenul aj ďalší Masarykov morálny imperatív, ktorými sa majú riadiť politické elity pri vedení štátu – nebáť sa a nekradnúť. „Toto platí vždy. Platí to v súčasnosti tak, ako to platilo pred 100 rokmi,“ uviedol Kiska. Poukázal však i na to, že charakter štátu neformujú len politické elity, ale aj bežní občania svojím postojom a každodennou činnosťou. „Ak chceme, aby naše Slovensko bolo modernou krajinou, na ktorú budeme všetci hrdí, je to úloha všetkých nás o takúto krajinu zabojovať,“ upozornil prezident, ktorý si myslí, že toto je aj odkaz zakladateľov prvého československého štátu.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) súhlasí, že Masarykove myšlienky sú nástrojom, ako viesť štát. „Ak sa ráno zobudíte a nemáte iné ambície, ako pomôcť vyriešiť problémy, s ktorými sa na vás občania obracajú, ak sa nechcete starať o nič iné, len o to, aby ste každý deň o kúsok zlepšili život ľudí, dá sa týmito Masarykovými slovami riadiť a podľa nich žiť,“ povedal Pellegrini. „Je, samozrejme, na nás, aby sme svojím príkladom ľudí presvedčili o napĺňaní tejto filozofie,“ dodal.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) apeloval na to, aby v spoločnosti viac rezonovalo uznanie toho, čo Slovensko či Slováci dosiahli. „Sme niekedy veľmi depresívni, tento národ sa musí aj potešiť, držať spolu v zlomových chvíľach,“ povedal. Poukázal tiež na to, že výzvou pre spoločnosť je otázka zodpovednosti, hľadania pravdy a služby ľuďom. Je podľa neho dôležité, aby sa zredukoval priestor pre šírenie dezinformácií, poloprávd či neoverených faktov, ktoré ubližujú. Všetci traja najvyšší predstavitelia krajiny si myslia, že v tejto súvislosti je potrebné zvýšiť zodpovednosť za šírenie informácií v digitálnom svete.

Exkluzívny dokument o vzniku Československa

Andrej Kiska na svojom facebookovom účte zverejnil krátku ukážku dokumentárneho filmu, ktorý bol natočený k stému výročiu Československa. „Pripravili sme pre vás dokument o vzniku Československa. Uvidíte M. R. Štefánika s bradou, v civilnom oblečení. Dozviete sa o tom, ako vznikala nielen slovenská, ale aj česká hymna, ako vyzeral Štefánikov návrh na československú vlajku, ktorý nezvíťazil. Prihovoria sa vám odborníci a osobnosti, ktoré o našej krajine hovoria múdro a krásne,“ priblížil prezident s tým, že hodinový dokument sa bude vysielať iba dnes vonku na námestí pri soche M. R. Štefánika a československej štátnosti na nábreží Dunaja.

Pozrite si krátku ukážku dokumentárneho filmu