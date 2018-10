Kontrolóri Sociálnej poisťovne podľa Mihála šikanujú otcov za prácu počas materskej

BRATISLAVA - Kontrolóri Sociálnej poisťovne podľa nezaradeného poslanca NR SR Jozefa Mihála šikanujú zamestnávateľov, ktorí dajú prácu otcovi počas poberania materskej dávky. Ako ďalej uviedol v parlamentnej rozprave k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, môže za to metodický pokyn od vedenia poisťovne. Exminister práce upozornil na to, že zákon pritom prácu otca na materskej dovolenke nijako neobmedzuje.

"Otec počas materskej môže pracovať a starostlivosť môže zabezpečiť aj inou osobou," upozornil. Ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera vyzval, aby ako šéf dozornej rady Sociálnej poisťovne dal tento metodický pokyn zrušiť.

"Hanbite sa," odkázal Mihál poslancovi Ľubomírovi Vážnemu (Smer-SD), ktorý je súčasne generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. "My hodnotíme a preverujeme, či je to v zmysle zákona," reagoval na kritiku Vážny. Podľa neho si Sociálna poisťovňa len plní svoju zákonnú povinnosť, keď preveruje, či sú prostriedky vynaložené v zmysle zákona. "Súčasný stav je v súlade so zákonom, žiadne dôsledky sme nevyvodili," skonštatoval Vážny.

Rezort práce a sociálnych vecí poslanec Mihál pochválil za to, že od januára novela zákona o sociálnom poistení umožní súbežné čerpanie materskej dávky obomi rodičmi, ak si nárok na materskú dávku uplatní každý rodič na iné dieťa. Upozornil na to, že len v minulom roku materskú dávku čerpalo takmer sedemtisíc otcov a Sociálna poisťovňa na výplatu materskej dávky otcom vynaložila 20 miliónov eur.

Vážny chce upraviť maximálny vymeriavací základ na dôchodkové poistenie

Maximálny vymeriavací základ na účely doplatenia poistného na dôchodkové poistenie by mal byť upravený v zákone. Uvádza sa to v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu v pléne predniesol Ľubomír Vážny (Smer-SD). Zmeny v novele navrhujú aj ďalší poslanci koaličného Smeru-SD či nezaradený poslanec Jozef Mihál. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) vyslovil súhlas so všetkými prednesenými návrhmi.

Súčasná právna úprava podľa Vážneho obmedzuje len vymeriavací základ pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie minimálnym vymeriavacím základom. Neupravuje však maximálny vymeriavací základ na účely doplatenia poistného na dôchodkové poistenie. "V súlade so všeobecnými zásadami platenia poistného na dôchodkové poistenie, v rámci ktorých je vymeriavací základ na platenie poistného ohraničený maximálnym vymeriavacím základom, sa navrhuje, aby aj vymeriavací základ na dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie bol ohraničený sumou maximálneho mesačného vymeriavacieho základu," priblížil Vážny.

Poslanci Smeru-SD Róbert Madej a Jozef Ježík v pozmeňujúcom návrhu zasa navrhujú zosúladiť právnu úpravu doručovania písomností Sociálnou poisťovňou so všeobecnou právnou úpravou doručovania v správnom konaní. Podľa nich je neopodstatnené, aby v prípade doručenia zásielky adresátovi po tom, ako bola zásielka uložená na pošte a prevzatá kedykoľvek v lehote 18 dní, platila namiesto skutočného termínu doručenia fikcia doručenia, teda tretí deň po uložení zásielky. "Uvedená prax spôsobuje nedôvodné skrátenie lehoty na podanie opravného prostriedku adresátom rozhodnutí Sociálnej poisťovne," skonštatoval Madej. Šéf rezortu práce Ján Richter reagoval s tým, že ide o technický problém, ktorý si vyžiadal život, a tento návrh podporuje.

Poslanec Jozef Mihál súčasne predniesol pozmeňujúci návrh, ktorým by sa malo zabezpečiť, aby pravdepodobný denný vymeriavací základ pri ďalšom dieťati nebol nižší ako denný vymeriavací základ alebo pravdepodobný vymeriavací základ, z ktorého bolo určené predchádzajúce materské. Richter skonštatoval, že takýchto prípadov môže byť veľmi málo, napriek tomu k návrh zaujal súhlasné stanovisko. "Som pripravený aj tento pozmeňujúci návrh podporiť," deklaroval minister práce.