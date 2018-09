Legendárna Magda Vášáryová oslávila krásne jubileum aj u Kisku: Rázny odkaz Slovákom, neľutujte sa!

Popritom významnej osobnosti stihol aj poďakovať za všetko, čo pre Slovensko spravila ako v oblasti kultúry, tak aj v politike a diplomacii. S Vašáryovou sa rozprával aj o súčasnej situácii nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. „Doba nie je jednoduchá, takže okrem toho poďakovania sa, pani Vašáryová, chcem vám zapriať veľa energie a síl. Budem veľmi rád, keď váš hlas bude v našej krajine nahlas a silno počuť," uzavrel Kiska.

Kandidovať na prezidentku už nebude

Samotná Vašáryová hneď na začiatku s úsmevom vyvrátila možnosť kandidatúry na prezidentku. „Myslím si, že to už akosi neprichádza do úvahy, ale v každom prípade som bola prvá žena, ktorá sa o to pokúsila. Ja som mala 250-tisíc hlasov, Iveta Radičová skoro milión, tak čakám na tú tretiu," povedala.

Bývalá herečka a diplomatka pripomenula, že ešte stále má kopu energie a zvláda množstvo aktivít. „Ja si myslím, že sa to dá. Vždy som mala veľa energie. Skrátka ráno vstanem, usmievam sa a nehovorím "Jaj, Bože môj". Nenariekam a normálne pracujem," hovorí.

Prestaňme sa ľutovať

Kiskovi darovala svoju novú knihu Terapia kultúrou. „Myslím si, že teraz pri všetkých tých reformách, ktoré už mám za sebou, teraz je naozaj čas na to, aby sme urobili veľkú civilizačnú zmenu. Aby sme sa prestali považovať za obete a za malý národ, pretože rozhodne nie sme najlepší. Aby sme začali uvedomovať, že sme veľmi úspešný národ," uviedla Vaśáryová. Kľúčovou vecou je podľa nej sebavedomie.

Vašáryová zároveň zaspomínala na rok 1969 a na svoju možnú dráhu matematičky - metodologičky. Tvrdí, že keby ju vtedy nevyhodili z vysokej školy, jej cesta by sa pohla niekde inde, ako nakoniec skončila. Spomenula aj na to, ako jej len o chlp ušla rola vo filme Sophiina voľba, ktorú nakoniec získala Meryl Streep.