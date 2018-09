Slovensko je bližšie k štátnemu sviatku navyše v tomto roku: Chýba už len posledný krok

Deklaráciou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného československého štátu. S návrhom na vyhlásenie jednorazového štátneho sviatku pôvodne nesúhlasila koaličná SNS. Stotožnila sa s obavou zamestnávateľov, že by išlo o precedens. "Nevidíme dôvod, aby sa takéto mimoriadne sviatky zavádzali aj do budúcnosti," uviedla vo svojom vyhlásení. Za posunutie do druhého čítania však všetci prítomní národniari zahlasovali.