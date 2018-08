Fico zaútočil po kauze únosu Vietnamca: Kiska klamal! Pýtam sa, kto sa ospravedlní Kaliňákovi

Uviedol to v rozhovore pre Hospodárske noviny pri téme únosu vietnamského občana s dôvetkom, že exminister vnútra má jeho plnú podporu. "Vieme len to, že Nemcom pod nosom uniesli vietnamského podnikateľa a všetko ostatné je predmetom vyšetrovania. Nebudem sa hneď správať ako pán prezident Andrej Kiska a opozícia, ktorí hneď všetko vedia. Môj osobný názor je v tomto prípade nepodstatný. Zaznamenal som závery nemeckých vyšetrovateľov, podľa ktorých mohla byť slovenská vláda oklamaná," povedal Fico s tým, že tento prípad bol politicky zneužitý.

Tvrdenie prezidenta Kisku, že mu Fico telefonoval, aby svojho vtedajšieho poradcu Quanga le Honga vymenoval za veľvyslanca, označil expremiér za klebetu. "Samozrejme, sa to tak nestalo. Je to klebeta," uistil.

Na otázku, ako chce zabrániť politickej korózii strany Smer-SD, Fico odvetil, že ide o najúspešnejší politický subjekt v histórii Slovenska. "Nemôžete jednoducho stále víťaziť. Táto strana má 16.000 členov a má svoje štruktúry. Vyhrali sme za sebou štvoro parlamentných volieb a chystáme sa vyhrať aj tie piate. O akej korózii to hovoríte? Ak si napríklad zoberiete HZDS, ktoré vzniklo v roku 1991, tak sa pozrite, kde bolo v roku 2002? Bolo prakticky po ňom. Zoberte si aj SDKÚ, podobný prípad. My však máme za sebou 20 rokov aktívnej činnosti. Hovorím o 20 rokoch. A sme stále tu," poznamenal.

Pri otázkach okolo povolebnej spolupráce s inými stranami konkrétny byť nechcel. Vyslovene neodmietol ani ĽSNS či Sme rodina, nechce totiž vopred zostavovať vládu. "Vy stále máte problém s nejakým Kotlebom. Mňa teraz zaujíma Smer-SD, jeho postavenie a percentá. Ak je tu extrémizmus, tak poďme stranu zrušiť. Nie som Najvyšší súd ani Ústavný súd. My sme zaujali svoj postoj k slovenskému štátu, nemusím vysvetľovať ani môj postoj k SNP, k fašizmu, Tisovi a ani k holokaustu. Som ten posledný, čo by tu mal niečo podobné vysvetľovať. Moje hodnoty sú v tomto smere nemenné a budem sa podľa toho aj správať. No na čo tu robiť nejaké prázdne výkriky?" pýtal sa.

To, že sa z premiéra stal poslancom, ako politický prepad neberie. "Sám som sa vzdal funkcie predsedu vlády, takže nikto nikam nepadol. Rozhodol som sa, že dám prednosť tomu, aby sa vládna koalícia zaoberala pozitívnymi a konštruktívnymi vecami, teda aby vznikla nová vláda a nové programové vyhlásenie a aby kabinet nebol pod tlakom sebadeštrukcie," ozrejmil.

V súvislosti s prezidentskými voľbami zopakoval, že Smer-SD určité postaví vlastného kandidáta. Oficiálne by o mene mala strana prvý raz hovoriť v prvej polovici septembra.