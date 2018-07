Fico opäť útočí Sorosom! Kritizoval organizátorov protestov: Demaskovali sa a oklamali všetkých

BRATISLAVA - Na slovenskej politickej scéne rozhoreli vášne po tom, čo iniciatíva Za slušné Slovensko v pondelok oznámila podporu trom nezávislým kandidátom do komunálnych volieb. Do slovnej prestrelky sa zapojil aj šéf Smeru Robert Fico.

Vysvetľuje to tým, že títo kandidáti sa prihlásili k ich vízii Slušné mestá a obce Slovenska, sú transparentní a volajú po tom, aby občania aj po voľbách mohli participovať na správe veci verejných. Toto rozhodnutie rozhorčilo opozičných politikov na čele s Igorom Matovičom a Alojzom Hlinom, kritické slová adresoval aj Ľubomír Galko a SaS.

Demaskovanie iniciatívy

K tejto téme sa vyjadril aj poslanec Robert Fico na tlačovke Smeru. Opäť vytiahol tému finančníka Georga Sorosa, keď hlavné tváre iniciatívy nazval „Sorosovými deťmi". Predseda Smeru tvrdí, že za takmer dvadsať rokov existencie strany počul už tisíckrát, že so Smerom nie, ale teraz na to vraj nemohol nereagovať.

„V tomto prípade došlo k neuveriteľnému demaskovaniu tejto iniciatívy," uviedol a zároveň dodal, že išlo o zneužitie hnutia. „Organizátori týchto protestov oklamali všetkých," povedal expremiér. „To, čo povedali včera, nemá s demokraciou nič spoločné."

„Ja od začiatku tvrdím, že je to jasné zneužitie vraždy novinára, že je tu vysoká miera organizovanosti týchto podujatí. Tvárili sa, že je to pekná iniciatíva, ktorá nemá s politikou nič, ale oklamali všetkých. Keď chcú, nech si založia politickú stranu a nech vstúpia do politického súboja a nie takto pokútne zmeniť občiansku iniciatívu na politickú hnutie," odkázal Fico.

Situáciu pozorne sleduje aj smerácky poslanec Ľuboš Blaha, ktorý upozorňuje, ako sa pravica háda medzi sebou. „Občianska vojna v opozícii. Liberáli verzus konzevatívci. Kiska verzus parlamentná opozícia," uvádza Blaha a dodáva: „Nám, ľavičiarom, ostáva len zobrať pukance, sadnúť si na fotelku a s pobavením sledovať, ako sa budú pravičiari mlátiť."

Hazardovanie s politickým kapitálom

V kritike pokračovali aj predstavitelia opozície. „Doteraz to bola iniciatíva mladých ľudí, ktorú sme rešpektovali a vítali, ale od dnes sa na nich budeme pozerať tak, ako keby to organizovala akákoľvek iná politická strana, teda to budeme brať ako politický míting," uviedlo pre Topky hnutie Sme rodina.

Podľa hnutia je neslušné, keď sa stavajú do úlohy „kádrovníkov a majiteľov pravdy". „Svojim rozhodnutím podporiť len nezávislých kandidátov - tým chcú teda povedať, že iba nezávislí kandidáti sú slušní? Na ľudí, a tým pádom aj na týchto kandidátov sa nedá pozerať iba na to, či je nezávislý, ale čo je za ním," myslí si opozičné hnutie. Šéf strany Boris Kollár im na záver odkázal, že im pri štarte želá trochu sebareflexie.

Šéf SaS a europoslanec Richard Sulík zas tvrdí, že nezávislosť nie je zárukou ničoho. Skôr SaS je podľa neho garantom čestnosti a slušnosti, lebo selektuje členov, dlhodobo s nimi spolupracuje a pozná sa. „Okrem toho, môj názor je, že títo ľudia hazardujú so svojím politickým kapitálom, no nie je sa čomu diviť, veď nemali zatiaľ kde nabrať skúsenosti," povedal Sulík.

Tvrdý Matovič

Tvrdšie slová volil aj predseda OĽaNO Igor Matovič. „Za vyslovene neslušné považujem to, ak si niekto uzurpuje právo ukazovať prstom v každom meste a dedine, ktorý kandidát je jediný ten slušný alias vyvolený. Takéto správanie nemá nič spoločné s občianskou iniciatívou, ale to je už čistokrvná politika ... politika, na ktorú nemali iniciatívu Za slušné Slovensko zneužiť, tak ako organizátori sľúbili pozostalým po Jánovi a Martine," napísal na Facebooku.

Politik si myslí, že niekto sprivatizoval značku a myslí si, že má ako jediný právo rozhodovať o tom, čo je slušné. Tvrdí však, neslušné bolo už zrušenie veľkého protestu, ktorý podľa Matoviča mohol spustiť revolúciu. „Chápem, niekto je teraz vo vytržení, lebo konečne robí naozajstnú politiku. Len mi to trošku pripadá zbabelé takto odzadu manipulovať ľuďmi, ktorí to možno naozaj pôvodne mysleli len čisto občiansky," dodal politik.