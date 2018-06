Šéf národniarov útočí na vzdelanie Remišovej a Nicholsonovej: Takíto ľudia nemôžu riadiť štát

BRATISLAVA - Minister obrany za SNS Peter Gajdoš do 29. júna predloží materiál ku kúpe stíhačiek tak, ako mu to ukladá uznesenie vlády, ale to neznamená, že to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) musí hneď zaradiť do rokovania a schváliť. To, že Pellegrini nákup stíhačiek opäť odložil, je zodpovedný prístup. V relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda SNS a NR SR Andrej Danko.

Odmietol nezrovnalosti pri nákupe stíhačiek. Myslí si, že niektoré údaje budú po tom, čo vláda rozhodne, či nakúpime americké F16 alebo švédske Gripeny, odtajnené. Tvrdí, že teraz je nákup utajený, pretože samé spoločnosti chcú niektoré údaje, ako napríklad cenu strojov, nezverejniť.

Danko uviedol, že verí v odbornosť ministerstva obrany, tvrdí, že jemu osobne je jedno, čo kúpime. Iba chce, aby to boli čo najlepšie stroje za čo najlepšiu cenu. Odmietol ale tvrdenia, že F16 by mali byť drahšie ako Gripeny. „Tie ceny budú porovnateľné,“ vyhlásil s tým, že informácie o tom, že F16 a ich údržba sú drahšie, sú „rozprávky“.

K tomu, či Slovensko už rokuje s Ruskom o predĺžení zmluvy na údržbu ruských Migov, sa Danko vyjadiť nechcel. Tvrdí, že stíhačky sa budú dodávať priebežne, kým neprídu nové, budú sa používať ruské stroje.

Možno sa niektoré zmluvy upravia

Neskôr pripustil, že nejaké zmluvy sa upravia. Podľa medializovaných informácií by výroba Gripenov mala trvať kratšie ako amerických F16. „To je irelevantná hlúposť. Nikto to nevie posúdiť, keďže nemajú informácie,“ povedal Danko na adresu novinárov. Odmietol tiež, že by sa s nákupom stíhačiek mali spájať nejaké provízie pre SNS. „Stojím si za každým v eurom v SNS,“ vyhlásil Danko.

Predseda SNS a NR SR sa vyjadril aj k problémom v poľnohospodárstve. Niektoré požiadavky farmárov, ktorí boli protestovať v Bratislave, sú podľa neho nesplniteľné a niektoré sa už plnia. K tomu, že s farmármi sa nestretla ministerka Gabriela Matečná (SNS), Danko povedal, že predsa nemohlo prísť do sály na ministerstvo sto ľudí. On aj prezident Andrej Kiska sa stretli so zástupcami.

Takíto ľudia nemôžu riadiť štát

„Sedel som s nimi tri hodiny. Jeden má osobný problém, druhý nerozumie právu, tretí má polopravdu, ďalší úplnu pravdu,“ povedal o stretnutí s farmármi. Takisto vyčítal to, že niektorí ľudia sa iba priživujú na téme, niektorí z nich podľa neho pôdu ani nevlastnia.

Zároveň počas diskusie Danko útočil na vzdelanie opozičných poslankýň Veroniky Remišovej (OľaNO) a Lucie Duriš Nicholsonovej (SaS). „Jedna má vyštudované herectvo, druhá nemá nič, Matovič tam natieral chleba. Takíto ľudia nemôžu riadiť štát,“ vyhlásil Danko.

Nové stíhačky budú podľa Danka pribúdať postupne

Zmena letky armádnych stíhačiek sa bude diať postupne. Nikto si nemôže myslieť, že v roku 2019 stíhačky MiG kompletne nahradia stroje F-16 alebo Gripeny. Upozornil na to predseda Národnej rady SR a koaličnej SNS Andrej Danko v relácii TA3 V politike počas debaty, ktorá sa týkala nákupu nových stíhačiek pre slovenské vzdušné sily.

"Nemôžeme ich šmahom vymeniť všetky, to nie sú cukríky z obchodu. Nedá sa to technicky a ani finančne. Veď by skolabovalo hospodárstvo,“ pripomenul Danko s tým, že celá investícia je rozvrhnutá až do roku 2030. Podľa neho pôjde o postupnú premenu, nové stíhačky budú nahradzovať ruské stroje, ktoré bude potrebné vyradiť. "Dobrý hospodár doderie to, čo ešte môže používať," dodal šéf národniarov. Zámerom podľa neho nie je okamžite sa vzdávať lietadiel, ktoré sú ešte použiteľné.

V prípade nových strojov Danko kategoricky odmietol, že by jeho strana preferovala niektorú z ponúk. "Jediné, čo cheme je, aby Slovensko dostalo najlepšie stroje za najlepšiu cenu, takú, akú nám okolité štáty budú závidieť," vyhlásil.

Je tiež presvedčený, že je nemiestne vyhlasovať do médií, že stroje F-16 sú drahšie ako Gripeny. "Myslím si, že tie ceny budú vo finále veľmi porovnateľné, odôvodniteľné,“ povedal. Teraz má ísť podľa neho o to, aby Švédi a Američania súťažili, kto môže poskytnúť Slovensku lepšie podmienky. V prípade zverejnenia ceny verí, že po skončení súťaže bude i úspešný uchádzač súhlasiť s tým, aby bola finálna suma odtajnená.

Samotný odklad rozhodnutia vlády o nákupe stíhačiek a rozhodnutie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) vníma ako zodpovedný prístup. "Nikto tu nesilí žiadny nákup," ubezpečil Danko. "Minister Gajdoš si však ctí záväzok z uznesenia vlády, ktorým sa podklad pre rozhodnutie o nákupe stíhačiek má dostať na vládu do 29. júna. Tak to aj urobí, to ale neznamená, že vláda to má okamžite prerokovať," dodal.

Podvodníci by sa nemali dostávať k dotáciám, dodal Danko

Podvodníci by sa nemali dostávať k dotáciám. Povedal to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v nedeľnej diskusii RTVS O päť minút 12 v súvislosti s problémami a protestom slovenských farmárov. Súhlasí, že poľnohospodárstvo potrebuje systémovú podporu. Poukázal na právne problémy, rozdrobenosť parciel či otázku ich užívania. Problém slovenského poľnohospodárstva označil za dlhodobý.

"Neviem čarovným prútikom zabezpečiť, aby sa všetky problémy vyriešili. Je ale dobré, že sa o týchto problémoch diskutuje," poznamenal s tým, že opatrenia sa robia. Poukázal napríklad aj na presadenie ústavnej ochrany pôdy. "Musíme napríklad nájsť oveľa väčšie zdroje na zelenú naftu. Vážna otázka bude aj postoj štátu k obchodným reťazcom," uviedol Danko, pričom narážal na slovenské výrobky v reťazcoch. "Treba väčšiu podporu," myslí si Danko.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s protestom farmárov uviedol, že existuje špeciálny tím zložený z policajtov a prokurátorov, ktorý ide preveriť všetky problémy avizované zo strany poľnohospodárov. "Som rád, že budeme mať na stole inventúru a budeme vedieť, ktorý článok zlyhal, či to bola polícia, prokuratúra či súdy. Nie všetko je v rukách samotného ministra pôdohospodárstva," zdôraznil Pellegrini. Odmieta však paušalizovať situáciu v agrorezorte a tvrdiť, že je tam všetko zle.

Zároveň ho ale zaujíma, kam v niektorých prípadoch dotácie skutočne tečú. "Čo sú to za firmy, akú výmeru obhospodarujú, koľko berú, ale aj koľko ľudí zamestnávajú, aké majú tržby a či vôbec niečo vyrábajú," vysvetlil premiér. Podľa šéfa vládneho kabinetu môžeme byť nemilo prekvapení, koľko firiem dotácie iba poberá a nič neprodukuje.

Prezident SR Andrej Kiska poukázal, že na Slovensku je v poľnohospodárstve zamestnaných veľmi málo ľudí na to, že sme rurálna krajina. "Máme na vidieku veľa ľudí a nevieme im v poľnohospodárstve vytvoriť prácu. Toto je dlhodobý problém, ktorý spôsobuje, že u nás na vidieku sa nežije ľahko," povedal v diskusii. Podľa prezidenta treba v agrorezorte urobiť poriadok. Trvá na tom, že právo má platiť aj na vidieku, že treba usporiadať vzťahy k pozemkom a zamedziť špekuláciám a tiež dávať peniaze tým, ktorí to potrebujú.