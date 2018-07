Krajniak zmenil názor, teraz sa bráni: SNS sme kritizovali od začiatku, svoju prácu som si splnil

V apríli sa opozičný politik a kandidát na prezidenta za stranu Smer rodina Milan Krajniak vyjadril pre fínsku televíziu, že strana SNS z nákupu obrnených transportérov profituje. Provízie sa mali podľa Krajniaka pohybovať okolo 20 % zo zákazky. Po jeho výroku sa strhla lavína reakcií. Ministerstvo obrany sa voči jeho výrokom ohradilo a varovalo Krajniaka pred trestným oznámením, ktoré naňho nakoniec minister Peter Gajdoš podal. O dva mesiace neskôr zmenil názor a vyvážal sa s v jednom aute s Hrnkom. Vraj šetrili benzín.

SNS od začiatku vyčítame, že utajujú veci

Zaujímalo nás, prečo Krajniak zmenil názor. Podľa neho SNS na ministerstve obrany stále vyčítajú, že veci utajujú. „Trestné oznámenie sa nedá vziať späť, NAKA ho musí prešetriť, už to nie je vec navrhovateľa, ale štátu,“ uviedol na adresu trestného oznámenia. „S NAKA-ou som komunikoval a budem aj v budúcnosti, keď ma v takejto veci vyzvú. Podľa mojich informácií si NAKA vyžiadala všetky podklady k nákupu obrnených vozidiel 8x8 a tento nákup monitoruje,“ povedal pre Topky poslanec.

Prezidentský kandidát sa bráni, SNS kritizujú od začiatku. „SNS na ministerstve obrany vyčítame od začiatku to, že utajujú veci. Utajujú všetky dokumenty. Aj na Výbore pre obranu a bezpečnosť sa musíme krvopotne ku každému jednému materiálu a informácii dobíjať. Ak by nemali čo skrývať, tak by mohli všetky veci priebežne zverejňovať a nemuseli by sme o to mesiace a mesiace zápasiť, aby sme sa vôbec nejakú podstatnú informáciu dozvedeli,“ uviedol poslanec.

Utajované dokumenty sme chceli mesiace

Krajniak žiadal ministerstvo obrany, aby zverejnilo utajované materiály k nákupu obrnených vozidiel, už od novembra minulého roka. „Po pol roku sa nám podarilo presadiť, že nám ministerstvo obrany muselo tieto dokumenty sprístupniť aspoň na poslaneckom prieskume. Keďže sme si vedomí toho, ako za posledných tridsať rokov SNS čím všetkým prešla, škandálmi, dvoma odsúdenými ministrami za korupciu, tak sme žiadali, aby všetky tieto dokumenty boli zverejnené,“ povedal Krajniak.

„Na základe tých skutočností uvidíme v akej podobe pôjdu tieto materiály na vládu a či naozaj budú vychádzať z tých podkladov, ktoré dalo ministerstvo obrany k dispozícii. Dovtedy neviem povedať záverečné stanovisko, že či je tento nákup výhodný alebo nevýhodný,“ zopakoval Krajniak svoje tvrdenie o tom, že nákupo nemusí byť nakoniec až taká katastrofa.

Priemerná cena za jedno vozidlo má byť približne 3 milióny eur, čo je asi o 10 percent menej, ako sa ešte pred pol rokom predpokladalo. Na 50 percent komponentov vozidla sa urobí obstarávanie - napríklad na plávacie kompenenty, motor a prevodovku. Navyše 50 percent vozidla bude nie montovaného ale vyrábaného na Slovensku. „Môžem tiež zverejniť dodávateľský reťazec firiem Patria, EVPU, ZŤS špeciál a ZVS, ktoré budú na výrobe participovať. Na výrobe by malo pracovať tri až štyrikrát viac slovenských zamestnancov, ako sa ešte na jeseň predpokladalo,“ povedal.

„Ja nie som zástancom politiky "čím horšie, tým lepšie". Ak som svojou kritikou prispel k tomu, že ministerstvo obrany dá do vlády dobre vyzbrojené vozidlo za európsky porovnateľnú cenu, tak si myslím, že som ako opozičný poslanec dobre robil svoju prácu. Neviem však zaručiť, čo nakoniec SNS do vlády dá, preto sa definitívne k výhodnosti nákupu bude dať vyjadrit až po zverejnení vládneho materiálu,“ dodal na záver.

Krajniak zmenil názor

Po ani nie dvoch mesiacoch Krajniak zmenil názor. Spolu s Antonom Hrnkom sa zúčastnil poslaneckého prieskumu na rezorte obrany. Krajniak vyjadril presvedčenie, že nákup obrnených transportérov ministerstvom obrany nemusí byť katastrofa. „Neviem, samozrejme, na sto percent zaručiť, že MO dá do vlády materiál v podobe, akú som mal možnosť vidieť. Dostali sme ale prísľub, že materiál bude otvorený pre verejnosť, vrátane subdodávateľov a rozkladu ceny jednotlivých komponentov. Ak to tak naozaj bude, potom môj záver je, že to nakoniec nemusí byť katastrofa,“ uviedol.