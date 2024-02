Európska centrálna banka potrebuje viac dôkazov, že inflácia smeruje k inflačnému cieľu

Sídlo ECB (Zdroj: TASR/DPA)

FRANKFURT NAD MOHANOM - Európska centrálna banka (ECB) potrebuje viac dôkazov, že inflácia sa vracia k inflačnému cieľu. Potom budú jej zástupcovia môcť pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Povedal to v týchto dňoch hlavný ekonóm ECB Philip Lane.

Opätovne signalizujúc, že uprednostňuje opatrnejší postup pri uvoľňovaní menovej politiky, Lane vo štvrtok (8. 2.) povedal, že aj keď dezinflačný proces môže napredovať rýchlejšie, než sa momentálne očakáva, strednodobé vyhliadky sú už menej jasné. Je tak ďalším predstaviteľom ECB, ktorý vyzval na trpezlivosť.

Európska centrálna banka (Zdroj: SITA)

Krátko pred ním sa podobne vyjadril belgický člen Rady guvernérov ECB Pierre Wunsch. Aj on uviedol, že by radšej počkal na ďalšie ekonomické údaje, najmä tie o vývoji miezd, než ECB pristúpi k zníženiu sadzieb.

Rovnako sa v stredu (7. 2.) vyjadrila členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová a v minulých týždňoch holandský člen Rady guvernérov ECB Klaas Knot. Podľa Knota ECB potrebuje jednoznačný dôkaz, že rast miezd v eurozóne sa spomaľuje, a Schnabelová pre britský denník The Financial Times uviedla, že čo sa týka znižovania úrokových sadzieb, ECB musí byť trpezlivá a k tomuto kroku nesmie pristupovať predčasne. Inflácia sa totiž môže opäť výrazne zrýchliť, pričom poukázala najmä na oblasť služieb. Riziko predstavujú aj pokračujúce problémy pri preprave tovarov cez Červené more.