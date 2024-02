Trump to hrá na dve strany: Prezidenta Číny považuje za priateľa! TOTO by ale spravil bez zaváhania

Kandidát na amerického prezidenta Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke)

NEW YORK – Už tento rok si budú Američania vyberať novú hlavu štátu. V prípade Donalda Trumpa sa však dá hovoriť o ostrieľanom politikovi, ktorý už raz v prezidentskom kresle sedel. Aj z tohto dôvodu sú jeho vyjadrenia ostro sledované. Najnovšie vzbudil záujem, keď zaujal jasné stanovisko týkajúce sa Číny, no ukázalo sa, že používa dvojaký meter.

archívne video

Slovensko je v USA rešpektovanou krajinou, tvrdí prezidentka Zuzana Čaputová (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Donald Trump sa bude uchádzať o priazeň voličov v prezidentských voľbách už po druhý raz. Ako jediný bývalý americký prezident má na to právo, pretože jeho prvé úradovanie trvalo len jedno obdobie. Teraz má šancu zasadnúť druhý a zároveň posledný raz do Oválnej pracovne Bieleho domu ako najvyššia autorita.

Koncom minulého týždňa pre stanicu Fox News vyjadril svoje sympatie k čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, o ktorom povedal, že ho má veľmi rád. "Chcem, aby sa Číne darilo. Počas môjho funkčného obdobia bol čínsky prezident mojím veľmi dobrým priateľom," povedal Trump. Informuje o tom portál Politico.

Nie je to isté

Keď padla téma na prípadné rozpútanie obchodnej vojny s Čínou, ktorá by nasledovala po uvalení zvýšených ciel na tovar o 60 percent, Trump len jednoducho skonštatoval, že k tomu nedôjde. Iné jeho výroky však hovoria niečo iné. Už viackrát totiž pohrozil, že ak sa opäť stane prezidentom USA, ekonomické napätie s Čínou sa pravdepodobne ešte viac vyostrí.

(Zdroj: Getty Images)

"Nemienim s Čínou rozpútať obchodnú vojnu. Je tu ešte možnosť, že keď zasadnem do úradu, spolu s kabinetom pouvažujeme nad zdvíhaním ciel," dodal kandidát na amerického prezidenta. "Vychádzal som s ním bez problémov. Nie som si však istý, či podporoval moje riadenie politiky. V konečnom dôsledku asi netúži, aby som sa vrátil do Bieleho domu," skonštatoval Trump na adresu Si Ťin-pchinga.

Kritika Bidena

Minulý rok Trump označil čínskeho lídra za "inteligentného a brilantného", ktorý vládne "železnou päsťou". Trump často hovorí o svojich vzťahoch so zahraničnými lídrami, ako sú Si Ťin-pching alebo ruský prezident Vladimir Putin, a využíva ich ako kritiku vládnutia súčasnej hlavy USA Joea Bidena. "Pred tromi rokmi nás (Číňania) rešpektovali. Dnes si myslia, že USA je jeden veľký vtip," povedal Trump. Kandidát na prezidenta USA obvinil Bidena z toho, že voči Číne zaujal slabý postoj.

Joe Biden (Zdroj: SITA/Jonathan Ernst/Pool via AP)

Obchodnú vojnu s Čínou spustil Trump už v roku 2018, keď na všetok čínsky tovar uvalil clo vo výške 25 percent. Čína následne reagovala clami na americký import. Biden počas svojho prezidentovania ponechal Trumpove clá v platnosti. Trumpova kampaň chce ešte viac zatlačiť. Hlási, že Číne zruší obchodný status "najvýhodnejšieho národa", keď zavedie tzv. recipročný obchod "oko za oko, clo za clo".

Taiwan nebude prekážkou

V otázke Taiwanu Trump len skonštatoval, že nevie, či by ostrov bránil, keby naň Čína zaútočila. Nejednoznačne sa vyjadril, že chce mať nad Čínou moc vyjednávať. "Teraz vám to nepoviem, pretože by to ohrozilo moju schopnosť vyjednávať s Čínou. Takže o týchto veciach nehovorím. Je to veľmi ťažké povedať. Chcel by som alebo nechcel – vedia, čo robím, a vedia aj to, na ktorej strane stojím. Nebude to žiadny problém," povedal Trump o kríze na Taiwane.

(Zdroj: Getty Images)

Na záver sa vyjadril, že podľa neho bude Čína chcieť zasahovať do amerických volieb. "Verím, že za nárastom čínskych migrantov a nelegálnych prisťahovalcov na južnej hranici USA stojí Čínska komunistická strana," povedal. Trump si to myslí aj napriek tomu, že čínsky vodca osobne Bidenovi v novembri povedal, že Čína nebude zasahovať do prezidentských volieb v USA. Trumpov názor zdieľajú aj americké spravodajské médiá, ktoré pripomenuli, že zvýšený čínsky záujem o americkú politiku tu bol už pred dvomi rokmi.