Nový zákon o spotrebiteľských úveroch má reagovať na digitalizáciu

BRATISLAVA - Prispôsobenie pravidiel poskytovania spotrebiteľských úverov trendu digitalizácie či zlepšenie fungovania spoločného európskeho trhu s týmito úvermi. Aj to sú ciele nového zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorý pripravuje Ministerstvo financií (MF) SR. Predbežnú informáciu o právnej norme zverejnilo na portáli slov-lex.sk.

Zákonom sa má do slovenského právneho poriadku prevziať nová európska smernica o zmluvách o spotrebiteľskom úvere z minulého roka, ktorá nahrádza predchádzajúcu smernicu v tejto oblasti ešte z roku 2008. "Poskytovanie spotrebiteľských úverov sa od roku 2008 značne zmenilo pod vplyvom digitalizácie. Spotrebitelia v súčasnosti požadujú bezproblémovejší a rýchlejší postup získavania úverov a často o ne žiadajú online. Na trh prichádzajú noví účastníci, ktorí ponúkajú zmluvy o úvere v rôznych podobách," priblížil rezort financií. Digitalizácia ovplyvňuje aj poskytovanie nových produktov, poskytovanie informácií a posudzovanie úverovej bonity spotrebiteľov pomocou automatizovaných systémov rozhodovania.

Podporiť sa má tiež konkurencieschopnosť na vnútornom trhu

Deklarovanými cieľmi novej právnej úpravy sú zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov v dôsledku digitalizácie, ako aj v dôsledku pandémie COVID-19, uľahčenie vzniku bezproblémovo fungujúceho vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi, či poskytnutie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa. Podporiť sa má tiež konkurencieschopnosť na vnútornom trhu a pri cezhraničnom poskytovaní spotrebiteľských úverov. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy zákona formou zasielania podnetov a návrhov v intenciách predloženej predbežnej informácie do 23. februára tohto roka. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k návrhu je december 2024.