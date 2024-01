Občania by mohli byť zbavení byrokracie aj v bankách či poisťovniach

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Občania a podnikatelia by subjektom mimo verejnej správy už nemuseli predkladať odpisy a výpisy zo štátnych evidencií. Ide napríklad o banky, poisťovne či telekomunikačných operátorov, ktorí by si tieto údaje mohli overiť sami. Vyplýva to z návrhu novely zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov z opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS).