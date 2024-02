Banka zverejnila ZOZNAM nebezpečných aplikácií: Nepríjemná správa pre Slovákov! Hrozí, že prídete o všetky peniaze

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Slovenská sporiteľňa upozorňuje na mimoriadne škodlivé aplikácie. Po ich stiahnutí do mobilného telefónu umožníte podvodníkom neobmedzený prístup k vášmu zariadeniu.

Po nainštalovaní spomínaných aplikácií si vyžadujú rôzne oprávnenia, na základe ktorých podvodníci vedia získať prístup k aplikácii banky a prístup do osobného účtu, informuje banka na svojej webovej stránke.

„Identifikovali sme podvodné aplikácie, cez ktoré sa môžu podvodníci dostať k vašim osobným údajom či dokonca k vašim peniazom. Po stiahnutí vyžadujú rôzne oprávnenia. Ak ich potvrdíte, umožníte podvodníkom neobmedzený prístup k svojmu zariadeniu. Podvodníci takto môžu získať prístup aj do Georgea a zadávať platby,“ informovali na webovej stránke a zároveň uviedli, čo robiť v prípade, že si už spomínané aplikácie stiahli.

Hoci majú aplikácie dôveryhodný názov, opak je pravdou. V tomto prípade ide o aplikácie s názvom PDF AI: Add-on, Android Cleaner, Android Core OS, TestApk, PDF Reader. V prípade ak ste si niektorú zo spomínaných aplikácii stiahli, musíte sa vrátiť do továrenských nastavení vášho telefónu a obnoviť si ich. Po návrate do továrenských nastavení je však bežné, že z mobilu sa vám môžu vymazať všetky aplikácie, fotky ako aj kontakty. Potom je potrebné si aplikáciu George od Slovenskej sporiteľne znova stiahnuť a zmeniť si heslo. Rovnako odporúčajú zmeniť si heslá aj k e-mailu, do sociálnych sietí a podobne.