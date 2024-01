KDH navrhuje predĺžiť príspevok na opatrovanie na pol roka po úmrtí osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Príspevok na opatrovanie by mohli ľudia, ktorí sa starajú o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), dostávať ešte šesť mesiacov po úmrtí opatrovanej osoby. Podmienkou však je, že musia byť zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslankyne za KDH Martina Holečková a Andrea Turčanová.