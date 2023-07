Premiér tvrdí, že vláda samosprávam rozumie, je totiž v podobnej situácii

Galéria fotiek (1) Ľudovít Ódor

BRATISLAVA - Vláda veľmi dobre rozumie situácii, v ktorej sú samosprávy. Tým vládne rozhodnutia zobrali z rozpočtov niekoľko sto miliónov eur a vláde podobne zvýšili výdavky rozhodnutia parlamentu. V reakcii na vyhlásenia zástupcov samospráv to povedal premiér Ľudovít Ódor. Na Slovensku podľa neho už dávno nebola vláda, ktorá by tak intenzívne rokovala so samosprávami, no aktuálne im vyplatenie 108 miliónov eur na zvýšené náklady na energie sľúbiť nemôže.