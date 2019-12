Proces so šéfom sýkorovcov pokračuje: Odsúdený gangster opísal vraždu šéfa konkurenčnej skupiny

Väčšina z nich sú údajní členovia gangu sýkorovcov. Na aktuálnom pojednávaní v banskobystrickom Ústave na výkon väzby boli prítomní iba Ivan Cupper, zvaný Vinco, Juraj Harvan a Alojz Kromka, prezývaný Čistič. Lališ hneď po prvom dni pojednávania požiadal o konanie v neprítomnosti, rovnako i jeho kamarát Martin Bihári.

Lavrinčík, ktorý si odpykáva trest 23 rokov, vypovedal k priebehu vraždy údajného šéfa konkurenčnej skupiny a zápasníka Maxima Malkartiho. Uviedol, že sýkorovci jeho pohyb monitorovali a na pokyn Lališa na neho zaútočilo určené komando. Ukradnuté vozidlo vraj viedol Peter Havasi a bol v ňom Róbert Lališ, Ivan Cupper a Lavrinčík. V aute podľa Lavrinčíka bola taška so samopalmi typu škorpión a kukly.

Na Malkartiho mali strieľať všetci okrem vodiča, ale Lališovi sa zasekla zbraň. Preto na Malkartiho jazdiaceho v červenom mercedese strieľal iba Lavrinčík a Cupper. Po streľbe, ktorá sa uskutočnila po tom, ako Malkarti zaparkoval vozidlom pri dome v Devínskej Novej Vsi, kde býval, komando odišlo do lesa blízko obce Vysoká pri Morave. Tam Havasi audi polial benzínom a zapálil. Malkarti podľahol zraneniam po prevoze do nemocnice. Útočníci sa do Bratislavy dostali na inom vozidle, ktoré prišlo na pokyn Lališa.

Vinu im kladú za jedenásť skutkov

Sedmičke obžalovaných kladie prokurátor za vinu jedenásť skutkov. Ide o založenie a podporovanie zločineckej skupiny, trestné činy vraždy, nedovolené ozbrojovanie, všeobecné ohrozenie a ďalšie trestné činy. Okrem vraždy bossa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba majú podľa prokurátora na svedomí aj vraždy predstaviteľov konkurenčných skupín Róberta Pála, Maxima Malkartiho, ale i vlastného člena Tibora Bugára a Jozefa Hamalu, kamaráta v Maďarsku odsúdeného Jozefa Roháča.

Obžalovaní sú stíhaní aj za pokus o vraždu dvoch osôb z Ruska a za atentát v bratislavskom obchodnom stredisku v roku 2004. Cieľom výbuchu bola snaha zlikvidovať Iva R., ktorého považovali za vplyvného člena konkurenčnej bratislavskej skupiny takáčovcov. Podľa obžaloby mali „sýkorky“ na dvoch miestach uložené zbrane, strelivo a výbušniny. Iba výbušnín bolo 85 kilogramov.

Pojednávanie sa koná za sprísnených bezpečnostných opatrení v banskobystrickom ústave na výkon väzby rovnako ako prvý proces s gangom. V ňom iný senát ŠTS poslal na doživotie do väzenia šéfa skupiny Róberta Lališa, jeho kamaráta Ivana Cuppera a Jozefa Roháča. Ďalší sýkorovec Martin Bihári dostal 23 rokov. Alojzovi Kromkovi, prezývanému Čistič, trest neuložili, pretože už predtým za iné vraždy dostal doživotie.

Obžalovaní sú aj sýkorovec Juraj Harvan z Bratislavy a príslušník košického podsvetia Ladislav Badó. Roháč, v Maďarsku odsúdený na doživotie, sa však na aktuálnom pojednávaní so sýkorovcami nezúčastňuje a súhlasil, že sa môže konať bez neho. Proces s Lališom a ostatnými obžalovanými bude pokračovať na budúci rok výpoveďami ďalších svedkov, prezentáciou znaleckých posudkov a listinných dôkazov.